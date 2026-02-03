Mañueco se rodea de un nuevo equipo y deja fuera a la mitad de los procuradores

ayer El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con los presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro J. Alanís, y Vitartis, Santiago Miguel Casado.Leticia Pérez

El Partido Popular de Castilla y León renueva sus candidaturas a las Cortes para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, de forma que no cuenta con 13 de los actuales procuradores en puestos de salida, a los que se unen otros tres en posiciones inferiores, lo que supone casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes.

El PP de Castilla y León informó ayer de la composición de las candidaturas en las nueves provincias y señaló combinan «experiencia y renovación», con el objetivo de llevar al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la victoria en las urnas. De hecho, la formación indicó que dos tercios de las candidaturas populares son nuevas en estos comicios autonómicos.

El partido destacó que todas incluyen a jóvenes menores de 35 años, así como a perfiles con experiencia de gestión y «amplio conocimiento» de la Comunidad. Además, remarcó el «importante» número de mujeres, ya que siete de ellas son «números uno» a las Cortes. En conjunto, señaló que las listas representan una apuesta «firme» por el futuro, al estar integradas por personas que «conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León».

En las candidaturas, además de las consejeras de Educación, Rocío Lucas, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que encabezan las listas de Soria y Zamora, figuran otros cuatro miembros del Gobierno autonómico, que ya habían sido miembros de las candidaturas a las Cortes en 2022, aunque en diferentes puestos. Mañueco prescinde de cuatro consejeros: Juan Carlos Suárez-Quiñones (León), María González Corral, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, es la ‘número tres’ en Zamora; el portavoz y titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el ‘número dos’ en Palencia; el de Sanidad, Alejandro Vázquez, el segundo en Burgos, y el responsable de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, el tercero en Segovia. De los cuatro consejeros que no forman parte de las listas, sólo Suárez-Quiñones era procurador por León. Además, no seguirán otros 12 parlamentarios: Miguel Ángel García Nieto (Ávila); Inmaculada Ranedo, Emilio José Berzosa y Lorena de la Fuente (Burgos); Ricardo Gavilanes y Beatriz Coelho Luna (León); Juan Jesús Blanco (Palencia); Pedro Antonio Heras (Soria); Pablo Trillo y Ramiro Ruiz Medrano (Valladolid), y Óscar Reguera y Alberto Castro (Zamora).

Otros tres procuradores figuran en las candidaturas, aunque en puestos inferiores de las listas, lo que complica su elección el próximo 15 de marzo. Ese es el caso de José María Sánchez, que va de «número siete’ en Salamanca, donde se eligen a diez procuradores; de Francisco Javier Carpio, que ocupa el quinto puesto en Segovia, que reparte siete parlamentarios, y de María Antonia López Sáenz de Santa María, la séptima de Valladolid, provincia que cuenta con 15 parlamentarios.

Tal y como recogen los estatutos del Partido Popular, las propuestas de las nueve direcciones provinciales han sido ratificadas por el Comité Electoral Autonómico, quien ha elevado dichas listas al Comité Electoral Nacional, encargado de aprobarlas en última instancia.

Ávila

En la provincia de Ávila, a Cristina Sanchidrián, arquitecta y jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, le acompaña como número dos David Beltrán, procurador y alcalde de El Hoyo de Pinares, y como tres otra parlamentaria, María de los Ángeles Prieto, regidora de Zapardiel de la Ribera. Le siguen David Jiménez, alcalde de La Serrada y presidente de la Federación de Galgos de Castilla y León desde marzo de 2024, así como María del Mar Díaz, Germán Mateos y Teresa García Avilés.

En Ávila, hace cuatro años el cabeza de lisa fue José Francisco Hernández, quien al ser nombrado delegado territorial renunció a su acta de procurador, lo que dio paso a David Beltrán. El número dos y tres fueron María de los Ángeles Prieto y Miguel Ángel García Nieto, exalcalde de Ávila, que ahora no figura como miembro de la lista a las Cortes.

Burgos

Tras Marta Arroyo, exalcaldesa de Salas de los Infantes y cabeza de lista del PP por Burgos, le sigue como «número dos» Alejandro Vázquez, procurador y consejero de Sanidad. La ‘número tres’ es Belén Vélez, concejal en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y el «número cuatro» Luis Alberto Rasero, alcalde de Villalba de Duero. El quinto puesto es para Sara González doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y profesora de la Universidad de Burgos. El resto son: Adrián Serna del Pozo, Marta Álvarez García, Mario Ortega Pardo, María Cruz Hernaiz Manuel; José Antonio Antón Quirce y Andrea Ballesteros Palacios, con tres suplentes: Javier Díez Rubio, María Rosario Maínez Mendaza y César Antonio Rico Ruiz.

En Burgos, la lista en 2022 del PP estuvo encabezada por Ángel Ibáñez, que dejó las Cortes para ir la Congreso de los Diputados en 2023, lo que dio entrada a Lorena de la Fuente, que sin embargo ya no figura en la candidatura. Le acompañaron Alejandro Vázquez, ahora «número dos», así como Inmaculada Ranedo y Emilio José Berzosa, que no han sido incorporados.

León

La candidatura del PP por León, que encabeza la exconcejal de León, María José Álvarez Casais, le sigue como número dos el abogado berciano y exconcejal de Ponferrada Neftalí Fernández; la neumóloga Elena Bollo, director médico del Complejo Asistencial Universitario de León, y Antonio Jaime Mendoza, alcalde de Oseja de Sajambre, y el único de los actuales procuradores que repite. Le siguen Olga Natalia Pérez Rodríguez, que fue presidenta de Nuevas Generaciones de Ponferrada.

Le siguen Roberto González Barrero, Amparo García García, Julio Arias Escuredo, Laura Torralba García, Esteban González Pablos, María Camino Lozano García, Borja González Garzón y Tamara Castro Carrera. Los suplentes son: Luis Alfonso Cordero Rodríguez, María Elena Bailez Lobato e Iván Caballero Feo.

De esta forma, el PP no cuenta con Suárez-Quiñones, ni con el actual portavoz en las Cortes, Ricardo Gavilanes, ni con la berciana Beatriz Coelho Luna. Hace cuatro años, el consejero de Medio Ambiente fue el «número uno», seguido por Beatriz Coelho, David Fernández, que dejó las Cortes en las últimas municipales para formar parte de la candidatura al Ayuntamiento de la capital leonesa, y Ricardo Gavilanes. Aquella renuncia de 2023 permitió la entrada de Antonio Jaime Mendoza.

Palencia

La candidatura de Palencia, que encabeza la procuradora Mercedes Cófreces, portavoz adjunta del Grupo Popular, cuenta con Fernández Carriedo como «número dos», seguido de Ana San Millán, concejal del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga desde 2015 y portavoz del Grupo Municipal. A continuación figura Luis Miguel Medina Delgado, que en 2023 recuperó la Alcaldía de Carrión de los Condes para el Partido Popular. El resto de miembros son: María Anabel García Aristín, Manuel Gañán Rodríguez y Cristina Sandino Vallejo, con tres suplentes: Alonso Guerra Martín, Lucía Gómez Antolín y Alfonso Núñez Plaza.

Hace cuatro años, el consejero Carlos Fernández Carriedo encabezó la candidatura en la que iban también María José Ortega, ahora senadora, y Mercedes Cófreces. Aquella salida permitió que regresara a la cámara Juan Jesús Blanco, alcalde de Guardo, si bien el PP no lo ha incorporado en las nuevas listas.

Salamanca

El candidato a la Junta Alfonso Fernández Mañueco llevará como «número dos» en su provincia a la procuradora Rosa María Esteban Ayuso, secretaria segunda de las Cortes y alcaldesa de Gomecello desde 2007, que asciende un puesto en la lista. El tercero es para Ángel Porras de la Fuente, actual presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca y el cuarto para la procuradora María del Carmen Sánchez Bellota, que iba en 2022 de dos. Le siguen el procurador Raúl Hernández López y María Lourdes Palos Carreño, portavoz en Fuenteguinaldo.

El resto son el procurador José María Sánchez, María Candelas González Martín, Enrique Manuel García Mariño y Noemí Fernández Castaño, con Exuperancio Benito García, Lourdes Vaquero Mosquete y José Julio López Labajos, como suplentes.

La lista de Salamanca, que por tercera vez encabeza Alfonso Fernández Mañueco, ha sufrido algunos cambios puesto que hace cuatro años María del Carmen Sánchez Bellota era la número dos de la candidatura, seguida por Rosa María Esteban, de tres, y José María Sánchez y Raúl Hernández, de cuatro y cinco.

Segovia

El PP, que mantiene al vicepresidente primero de las Cortes y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, como número uno por Segovia, otorga el segundo puesto a la procuradora Elena Rincón, y el tercero al consejero José Luis Sanz Merino, que ya fue parlamentario, si bien renunció a su puesto para ser delegado territorial, antes de incorporarse a la Junta. A continuación figura: Elisabet Lázaro Gil, el procurador Francisco Javier Carpio, Alba Sanz Tejedor e Ismael Masedo Sanz. Los suplentes son: Ana Rosa Zamarro San Atanasio, Ignacio Pérez Baena e Inés Escudero Herrero.

Hace cuatro años, tras Francisco Vázquez, iban como número dos y tres José Luis Sanz Merino y María Ángeles García Herrero, que dejaron las Cortes. Esto permitió la entrada en el parlamento de la joven Elena Rincón y de Francisco Javier Carpio, que ahora no figura en puestos de salida.

Soria

La candidatura del PP en Soria, que encabeza la consejera Rocío Lucas, cuenta con José Damián Ferrero, concejal del Grupo Popular en elAyuntamiento de Soria, como «número dos». Le sigue Irene Carmona, concejala en Ágreda y presidenta de Nueva Generaciones de Soria. A continuación figuran: Ángel Barca Delso, Úrsula Sanz Pascual, Jesús Ángel Peregrina, Begoña Martínez Gómez y Carlos González Pérez.

En esta provincia, el PP prescinde del procurador Pedro Antonio Heras, único parlamentario de este partido en las Cortes. Tampoco incorpora en puestos de salida a Jesús Ángel Peregrina, quien fuera parlamentario autonómico en el pasado.

Valladolid

El PP modifica de forma sustancia la lista de Valladolid, la circunscripción que elige más procuradores a las Cortes (15). De esta forma, tras María Pardo, directora general de Vivienda Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, que tendrá que dejar su cargo, le siguen como «número dos» José María Eiros, médico, microbiólogo, gestor sanitario y profesor universitario. Tras ellos figura en el tercer puesto la procuradora Paloma Vallejo; en el cuarto, Borja del Barrio concejal de Urbanismo y Servicios a la ciudad y viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Medina del Campo; en el quinto, la procuradora Noemí Rojo Sahagún; en el sexto, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, alcalde de Fombellida, y en el séptimo, la procuradora María Antonia López Sáenz de Santamaría, alcaldesa de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

El resto de los integrantes son: Cesar López Pérez, Andrea María Álvarez García, Óscar Rodríguez de las Heras, Nerea Manrique Francisco, Pablo Miranda Roger, Esther Fernández Amo, Alberto Sanz y Mercedes Fadrique Bermejo. Los suplentes son: José Andrés García Moro, Guadalupe Rodríguez López y Agapito Bravo Guerra.

Hace cuatro años, el exconsejero y actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, encabazó la lista de la provincia, el eurodiputado Raúl de la Hoz, como ‘número dos’, si bien ambos ya no forman parte de las Cortes. Le seguían en el tercer puesto Paloma Vallejo, posición que conserva; en el cuarto, Noemí Rojo Sahagún, que baja un puesto; en el quinto Ramiro Ruiz Medrano; en el sexto, Pablo Trillo, y en el séptimo, María Antonio López Sáenz de Santamaría.

Zamora

La candidatura del PP por Zamora, que abre la consejera Leticia García, incluye como «número dos» a José Luis Barrigón Vega, empresario con una trayectoria en el ámbito industrial y de la construcción sostenible, y de tres, a Isabel Blanco, vicepresidenta y coordinadora del Comité de Campaña para estas elecciones. A continuación figuran: Juan del Canto Sevillano, alcalde de Villalazán desde 2019 y diputado provincial desde 2023; Ana Isabel Castaño Villarroel; Santiago Moral Matellán, y Ainhoa Aranguren Eloy, además de tres suplentes —Juan Carlos Bueno Martín, Esther Sánchez Oliveros y Juan Manuel Pedrón Alfonso-.

Los populares otorgaron hace cuatro años la primera posición en la lista a Isabel Blanco, que iba acompañada de Leticia García, como «número dos», si bien renunció a su acta para ser delegada territorial de la Junta en Zamora. Le seguían Óscar Reguera y Alberto Castro, que ahora ya no están en la candidatura.

«Un gran equipo, está preparados y con un compromiso firme con nuestra tierra»

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró ayer “orgulloso” de las mujeres y hombres que conforman las nueve candidaturas a las Cortes de su partido para las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 15 de marzo. «Preparados y con un compromiso firme con nuestra tierra», dijo de todos ellos en un mensaje en X (antes Twitter).

Fernández Mañueco, presidente de la Junta que aspira a revalidar su cargo, subrayó que el PP cuenta con “un gran equipo” que remarcó está “listo para trabajar, ganar las elecciones y seguir mejorando la vida de las personas de Castilla y León”. Así lo trasladó tras conocerse la composición de unas listas que incluyen una destacada renovación de dos tercios.