La Guardia Civil persigue a un sexagenario por el robo de televisores y dinero en una casa en Villamañán

La Guardia Civil detiene a un presunto estafador en una imagen de archivo.Guardia civil

Publicado por Ical León

La Guardia Civil investigó a un varón de 65 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras forzar la puerta de entrada de una segunda vivienda ubicada en la localidad leonesa de Villamañán, en cuyo interior sustrajo dos televisiones y dinero en efectivo.

La investigación comenzó después de que el perjudicado interpusiera una denuncia, tras lo que los agentes del Puesto de Valencia de Don Juan, procedieron a llevar a cabo diversas gestiones para localizar indicios del delito, toma de manifestaciones y otros elementos que apoyaran la misma, que culminó con la investigación del hombre.

Las diligencias instruidas se remitieron a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.