A disposición judicial por el robo de un mastín en un patio de una vivienda de Merindad de Montija (Burgos).GUARDIA CIVIL

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 45 años como presunto autor del hurto de un mastín ocurrido el pasado 22 de enero en una vivienda de la localidad burgalesa de Merindad de Montija.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Pomar, una vez que el propietario comprobó que su perro, llamado 'Golfo', había desaparecido del patio de su vivienda.

Consecuencia de ello, el Puesto de Soncillo, competente por razón de territorio, llevó a cabo las primeras actuaciones para lograr el completo esclarecimiento de lo sucedido, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Días después, el can fue entregado por una tercera persona, ajena a los hechos, en dependencias policiales de la localidad de Galdácano (Bizkaia), donde fue recogido por su legítimo propietario, tras comprobar que se encontraba en perfecto estado de salud.

No obstante, esto no supuso el cierre de la investigación, ya que, a partir de ese momento, los agentes intensificaron las pesquisas con el objetivo de identificar al autor material del hurto.

Las diversas comprobaciones y gestiones policiales practicadas a continuación, junto con el análisis de la información recabada a través los sistemas de videovigilancia de la vivienda, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y vincularlos de forma directa con una persona concreta, considerada la principal responsable del ilícito por los investigadores.

Consecuencia de ello se logró la plena identificación e inmediata localización del implicado, que ya ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.

Sin embargo, la investigación continúa abierta, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones en un futuro.