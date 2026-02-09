CyL vive sin hipotecas

Publicado por Europa Press Redacción Creado: Actualizado:

Casi la mitad de los hogares españoles, en concreto el 48,9 por ciento, tenía en 2025 su vivienda en propiedad sin hipoteca, mientras que el 24,4 por ciento la tenía en propiedad pero pagando un préstamo hipotecario, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Castilla y León (81,2 por ciento), Cantabria (80,9 por ciento), La Rioja (80,7 por ciento) y Navarra (80,6 por ciento) son las comunidades autónomas donde más hogares tenían su vivienda en propiedad en 2025, todas ellas con porcentajes superiores al 80 por ciento. De este modo, en 2025 el 73,3 por ciento de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad (con y sin hipoteca). Es el porcentaje más bajo de la serie del INE, que arranca en 2004.

El 20,2 por ciento de las familias de España vivía de alquiler en 2025, dos décimas menos que en 2024. Según el INE, un 16,7 por ciento de los hogares estaban alquilados a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y un 3,5 por ciento a precios inferiores al de mercado, una décima más.

Castilla y León es la autonomía donde más familias viven en un inmueble en propiedad sin pago de hipoteca, con un 58,4 por ciento, seguida de Extremadura (56,3 por ciento), Asturias (56,2 por ciento), Galicia (55,8 por ciento) y La Rioja (55,6 por ciento). En el otro extremo, Cataluña (40,9 por ciento), Baleares (42,1 por ciento) y Madrid (44 por ciento) son las comunidades donde un menor porcentaje de hogares tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca. En el caso de las viviendas en propiedad con hipoteca, los mayores porcentajes se dan en Andalucía (26,7 por ciento), País Vasco y Cantabria (26,5 por ciento en ambos casos), Cataluña (26,2 por ciento) y Navarra (26 por ciento), mientras que los menores, inferiores al 20 por ciento, corresponden a Galicia (17,3 por ciento), Canarias (19,3 por ciento) y Extremadura (19,9 por ciento).

En cuanto a la vivienda en alquiler, los hogares catalanes son los que más residían en 2025 en un inmueble alquilado (28 por ciento), seguido de los hogares madrileños (26,9 por ciento), los baleares (24,7 por ciento) y los canarios (23,6 por ciento). Por contra, los porcentajes más bajos de alquiler los presentaban los hogares de Castilla y León (12,9 por ciento), navarros (13,4 por ciento) y riojanos (13,7 por ciento).

Dentro de las familias que vivían de alquiler, los hogares de Cataluña, Madrid y Baleares eran los que tenían más alquileres a precios de mercado (23,2 por ciento, 22,6 por ciento y 21,3 por ciento, respectivamente), mientras que los de Canarias (6,7 por ciento), País Vasco (5 por ciento), Cataluña (4,8 por ciento) y Navarra (4,6 por ciento) presentaban los mayores porcentajes de alquileres por debajo del precio de mercado.