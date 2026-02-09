Tomás Sánchez Santiago, Premio de las Letras de CyL: “El premio de un escritor son los lectores”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, quien acaba de ser reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras de 2025, afirmó hoy que el proceso de la escritura “no deja de ser un quehacer cuyo alcance no se conoce, ni siquiera el que lo está haciendo” y expresó su agradecimiento por que “se hayan fijado" en su escritura” y el resultado haya sido acreedor del galardón.

“Los premios no añaden ni fuerzan ni comprometen el verdadero quehacer de un escritor. El verdadero premio de un escritor son los lectores. Cuando te dicen ‘te he leído y me has acompañado durante un trecho en la vida, me has consolado, he entendido cosas… Ese es el premio”, puntualizó, en declaraciones a la agencia Ical.

“Somos como campesinos. Tú siembras y unas cosas prosperan y otras cosas, no porque uno también fracasa y mete la pata, evidentemente. Ese es el verdadero alcance y el verdadero premio de todo escritor, aunque eso no impide sentir satisfacción, lógicamente”, añadió.

En este contexto, Sánchez Santiago, quien bromeó diciendo que el reconocimiento es “un alegre accidente”, consideró que el hecho de que se refiera a la trayectoria literaria, “revela algo que no se encaja muy bien y es que uno ya es mayor” y apostilló: “El escritor debuta cada vez que se pone a ello y los premios no sirven para reforzar la calidad que pueda tener un escritor, ni mucho menos”.

El escritor (Zamora, 1957), residente en León, comentó a Ical que “no tiene en el horno” ninguna obra literaria que vaya a publicarse este año, con la excepción de una selección de los ‘Cuadernos pálidos, que saldrá en los próximos meses. “Pero esas son exhumaciones, como yo digo, no novedades. Es recoger, elegir y editar”, indicó.