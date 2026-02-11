Renfe anuncia cambios para el Avant Valladolid-Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante los días 16, 17 y 18 de febrero, el Avant con salida de Valladolid a las 6:23 h y llegada a Madrid‑Chamartín a las 7:28 h seguirá realizando parada en Segovia‑Guiomar. A partir del 19 de febrero, esta parada dejará de estar operativa. El servicio será sustituido por un nuevo tren directo Segovia‑Guiomar → Madrid, con salida a las 6:50 h y llegada a las 7:15 h.

Renfe informa que las personas con billete ya comprado para el Avant con origen Valladolid y subida en Segovia serán reubicadas automáticamente a partir del 19 de febrero en el nuevo servicio y recibirán un aviso con la información actualizada de su tren.