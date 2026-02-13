Carlos Martínez reclama un «frente común» entre la política y el sindicalismo

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aprovechó ayer su intervención en una jornada organizada por UGT para reclamar un «frente común» y la búsqueda de puntos de encuentro entre la política y el sindicalismo, que permita combatir la «trema derecha». No en vano, alertó de la amenaza que suponen partidos extremistas que tratan de «deteriorar» y demoler las instituciones y el Estado de Derecho y del Bienestar. Con motivo de la inauguración de la la jornada «Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical», que tuvo lugar en la sede de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Martínez consideró que es el momento para que la parte política y sindical confluyan. «Estoy aquí para trasladaros que el Partido Socialista es uno de los vuestros y estamos en el mismo barco», subrayó. En este sentido, defendió, según recogió la Agencia Ical, la necesidad de «empujar», más que nunca, para producir un cambio en la Comunidad, que señaló es «absolutamente fundamental». Para ello, apostó por hacer un ejercicio de «seducción» a los jóvenes y las personas mayores, además de poner soluciones encima de la mesa para que los territorios que se sienten abandonados entiendan que la solución pasa por las políticas públicas con «mayúsculas», que movilizan recursos económicos y garantizan derechos de la ciudadanía como educación, sanidad y protección social, pero también las pensiones, el salario mínimo y la jornada laboral de ocho horas. En este sentido, preció que el PSOE apuesta por territorializar esas políticas sectoriales que garanticen la igualdad de oportunidades y por un Estado de Derecho «organizado».

En presencia del secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, el líder socialista lamentó de la «lucha que le ha tocado vivir a esta generación», ya que la derecha ha puesto en el «punto de mira» tres temas como el cambio climático, la lucha sindical y la desigualdad de la mujer, la violencia machista y el feminismo. Discursos de odio y simplistas que, a su juicio, se propagan gracias al poder de maquinaria institucionalizada a nivel internacional para generar una opinión «absolutamente demoledora» y así colar su relato.