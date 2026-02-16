Mañueco anuncia que la ayuda a la vivienda joven se ampliará a los 40 años

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que uno de sus objetivos de cara a la próxima legislatura será ampliar hasta los 40 años la ayuda a la vivienda joven, al tiempo que ha cifrado en 15 millones de euros el coste de su compromiso de que la matrícula del primer curso universitario para estudiantes empadronados en Castilla y León sea gratis. El candidato ha avanzado que su programa electoral, que se presentará la próxima semana, se centra en la vivienda, el empleo, los autónomos y el compromiso con el medio rural, entre otras cuestiones. En concreto, en materia de vivienda, el presidente ha destacado que más de 6.000 jóvenes de la Comunidad se han emancipado a través de las ayudas al alquiler de la Junta, unas subvenciones sobre las que ha avanzado su intención de ampliar la edad tope y llegar hasta los ciudadanos de 40 años. «Hay una generación que le afectó la crisis económica y que no pudo entrar, por ejemplo, en la compra de una vivienda y que ahora se han quedado fuera de todas las subvenciones, yo creo que hay que hacer un esfuerzo con esa generación que le golpeó duramente la crisis económica de Zapatero del año 2009-2010 y a partir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo», ha relatado. «No es lo que se dice joven porque hay una diferencia entre uno de 20 y uno de 40, pero yo creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo importante y ahí lo vamos a hacer, yo creo que de cara a la próxima legislatura, en la compra de la vivienda», ha añadido, antes de defender que la iniciativa pública es «importante», pero debe ir acompañada de medidas para facilitar que la iniciativa privada ponga a disposición más viviendas. En este sentido, ha avanzado que su programa contemplará actuaciones para «facilitar o simplificar la normativa urbanística y facilitar la compra por parte de las familias o de las personas jóvenes de manera independiente», siempre con el objetivo de favorecer la emancipación y el acceso a una primera vivienda. Por otra parte, sobre la política universitaria, Fernández Mañueco ha insistido en que la gratuidad se limitará al primer curso y a la primera matrícula en cualquier universidad pública de Castilla y León para estudiantes empadronados en la Comunidad, una medida cuyo coste ha situado «en torno a los 15 millones de euros aproximadamente», en función de los solicitantes y los empadronados que finalmente se acojan. «Dependerá de los que lo soliciten y de los empadronados de CyL. También es una iniciativa con la que queremos atraer población de otras comunidades autónomas que se puedan empadronar en Castilla y León», ha explicado, para subrayar que su intención es seguir «facilitando el acceso» de los jóvenes a los estudios superiores. Fernández Mañueco ha recordado que desde que es presidente su «objetivo principal» ha sido bajar las tasas universitarias, que «se han reducido en un 50 por ciento», y subir las becas para los estudiantes, de forma que «se han duplicado tanto los beneficiarios como la cantidad» destinada. A partir de la próxima legislatura, ha reiterado, el compromiso pasa por esa gratuidad del primer curso y de la primera matrícula. «También, primer curso y primera matrícula, no la segunda matrícula, esos tendrán que pagar las tasas», ha aclarado, al justificar que lo que se busca es que «los estudiantes se esfuercen, que valoren el esfuerzo». «Se trata de mandar un mensaje no de gratuidad total, sino de que la educación, aunque es muy buena, cuesta dinero a las arcas públicas», ha señalado. «A lo largo de los años en los que yo soy presidente y especialmente la legislatura pasada hemos bajado las tasas universitarias a la mitad, hemos subido las becas al doble y el doble de beneficiarios y nuestra intención es seguir facilitando el acceso a los jóvenes empadronados en Castilla y León para que puedan llegar a la universidad», ha resumido.