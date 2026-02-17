Mañueco promete ampliar el suelo industrial en 2.600 nuevas hectáreas

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que amplía su compromiso de suelo industrial para las nueve provincias de Castilla y León hasta las 2.600 nuevas hectáreas, desde las 1.400 que se están desarrollando en la actualidad, algo que recogerá en su programa electoral que, apuntó, se presentará en esta semana.

En el marco de su visita a las instalaciones de la empresa Moggaro Aluminium Yachts en Valverde del Majano, en la provincia de Segovia, aseguró que invertir en esta tierra «es siempre un acierto», prometiendo que el PP en el gobierno de Castilla y León «siempre estará al lado de inversores y emprendedores».

En este sentido, Mañueco afirmó tener una apuesta «clara» por el futuro de Castilla y León. «Tenemos el mejor equipo y el mejor proyecto», indicó, mientras se refería a la provincia de Segovia, con una candidatura liderada por Francisco Vázquez e integrada por personas de «muchísimo nivel», como recoge Ical.

En su «compromiso» con la tierra y la «cercanía» al territorio y a las personas de todos los rincones de la provincia, el candidato «popular» detalló su proyecto electoral como una «línea de trabajo» para Castilla y León. Entre las medidas propuestas Mañueco destacó que lo primero a abordar serán los proyectos incluidos en el programa de presupuesto para 2026 «bloqueado al unísono por el PSOE y Vox».

Así, se centrarán en duplicar ayudas hasta los 5.000 euros por nacimiento de hijo, ampliar a más familias el bono infantil de 200 euros para realizar actividades de ocio y culturales, incrementar las medidas de apoyo al campo con la bonificación de los contratos de seguros agrarios, la implementación de dos fondos, para la modernización del ganado extensivo y del plan del ovino.

«Queremos implantar un bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos de la Comunidad frente a los mensajes que llegan del Gobierno de España de subir las cotizaciones a la Seguridad Social», detalló Mañueco, mientras insistía en que son «elementos fundamentales» en la economía de Castilla y León.

También recalcó su deseo de mantener el autobús gratuito, así como el incremento del número de helicópteros medicalizados en todas las provincias. «Vamos por siete y el de Segovia llegará antes del verano», aclaró. Incrementar políticas públicas para construcción de viviendas y facilitar el acceso a la universidad con la matricula gratuita del primer curso, además de apoyar a cuantos quieran implantarse, crecer e innovar en la tierra y crear empleo de calidad.

Por su parte, se refirió a las «tradicionales líneas de fomento del empleo», entre lo que recalcó como «fundamental» el suelo industrial a bajo precio. Así, avanzó que se ampliará de 1.400 a 2.600 las hectáreas de suelo industrial «de calidad, flexible, accesible y dotado de energía renovable» que, añadió, es «muy demandado por las empresas». «El suelo industrial es igual a la implantación de nuevas empresas, oportunidades, creación de empleo y generación de población en nuestra tierra», indicó Mañueco, al mismo tiempo que señalaba que seguirán reforzando el Plan Territorial de Fomento de Segovia.

«Siempre hemos cumplido con la provincia de Segovia y lo vamos a seguir haciendo», recordó el candidato a la reelección, haciendo hincapié en el Grado de Enfermería, al acuerdo sanitario con la Comunidad de Madrid, a la renovación de residencias de personas mayores y, en el futuro, cumplirán con la ampliación del Hospital Universitario de Segovia, el centro de salud Segovia IV y, también, el de Cuéllar.

Seguirán apostando, además, por el vivero de empresas y subrayó el impulso del desarrollo del suelo residencial en Las Lastras, en el que construirán 260 viviendas.

