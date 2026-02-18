Mañueco anuncia impuestos 0 para vivir y emprender en los municipios de CyL

Publicado por ICAL Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que si es reelegido como presidente de la Comunidad habrá «impuestos cero» para poder «vivir y emprender en los pueblos», lo que beneficiará al 97 por ciento de los municipios. Esta medida «contundente» se sumará, dijo, a una nueva rebaja en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como un aumento progresivo de la bonificación del impuesto que grava las herencias de hermanos, tíos y sobrinos.

Fernández Mañueco, que intervino en el Fórum Europa en Madrid rodeado de sus consejeros, tras ser presentado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió dar un «paso más allá» en la fiscalidad favorable hacia el mundo rural, de forma que no habrá que pagar impuestos en la transmisión de una vivienda, la adquisición de un local para emprender o en el traspaso de explotaciones agrarias «prioritarias». Todo ello se completará con las deducciones en el IRPF y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En ese sentido, el candidato «popular», que presentará mañana el programa para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en la ciudad de León, insistió en que dará un «paso más allá» en la fiscalidad «favorable» hacia el mundo rural, lo que señaló ayudará a «revitalizar» los pueblos, porque generará más actividad económica, con el fin de que lleguen más jóvenes a estos municipios y con todo ello se fije población en estas zonas.

De hecho, Fernández Mañueco presumió de haber bajado hasta en 34 ocasiones los tributos en esta legislatura hasta lograr la «fiscalidad más baja de la historia», ya que recordó fue él como presidente quien eliminó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos, que ahora se ampliará a familiares «colaterales», ya que señaló una herencia familiar «no puede convertirse en un problema de liquidez» y tampoco obligar a renunciar a un legado.

A todos los contribuyentes

También, el presidente de la Junta insistió en que la nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF se aplicará a «todos» los contribuyentes, especialmente, a las clases medidas y las rentas «más bajas». Esta medida, indicó, busca «reducir» la presión fiscal en la Comunidad y aumentar la renta disponible de las personas.

Igualmente, el presidente de la Junta aprovechó para presentar su proyecto de futuro para la Comunidad, que aclaró «se resume» en seguir trabajando «día a día» con el fin de «mejorar la vida cotidiana de la gente». Así, apuntó que se recuperarán las medidas recogidas en el proyecto de presupuestos para 2026, que fueron tumbados por el PSOE y Vox, junto al resto de la oposición, como la bonificación de los peajes de las autopistas, la ampliación del bono nacimiento y el infantil para actividades extraescolares o el mantenimiento del modelo Buscyl que conlleva la gratuidad del transporte por autobús. Además de la rebaja de impuestos, la primera matrícula gratuita en la universidad o la generación de 2.600 hectáreas de suelo industrial, el candidato PP destacó otras promesas electorales como la «política agresiva» para captar empresas o el refuerzo de las políticas para frenar la pérdida de población en las provincias de León y Zamora.