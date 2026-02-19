Dos niños 11 y 12 años amenazan con arma blanca a un ciudadano

Publicado por ICAL Palencia Creado: Actualizado:

Dos menores, de 11 y 12 años de edad, fueron identificados en un establecimiento situado en la avenida Campos Góticos de Palencia tras, presuntamente, amenazar con un arma blanca a un ciudadano.

Los hechos se produjeron el martes en torno a las 17.00 horas. Agentes de la Policía Local, en colaboración con efectivos de la Policía Nacional, procedieron a la identificación de los menores. Durante un cacheo superficial, los agentes localizaron una navaja a cada uno de ellos, que fueron intervenidas en el acto, según informaron fuentes policiales. Tras las actuaciones de los agentes, los menores fueron entregados a sus padres o tutores legales, a quienes se informó de que se formulará la correspondiente denuncia por estos hechos.

Además, la Guardia Civil de Palencia y la Policía Local haninvestigado a una persona como supuesta autora de un delito continuado de daños, al ocasionar desperfectos por un valor aproximado de 14.000 euros. Los hechos se produjeron en Aguilar de Campoo.