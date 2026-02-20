Martínez aboga por ampliar los objetivos del Diálogo Social y recoge la petición de Ceoe de tratar el absentismo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se ha comprometido a reforzar, a impulsar y a ampliar el Diálogo Social en Castilla y León frente a los ataques sufridos en los últimos cuatro años por parte del Gobierno de PP y Vox, y ha recogido la petición de CEOECyL de tratar "la lacra del absentismo", en palabras del presidente de la patronal, Santiago Aparicio.

Martínez ha compartido la necesidad de analizar el absentismo en el seno del Diálogo Social desde el convencimiento de que se trata de una cuestión que tiene "muchos matices y muchas líneas de análisis", entre las que ha apuntado al "colapso" del acceso a la Atención Primaria, con el ejemplo de que un trabajador con gripe no consiga cita con su médico de cabecera antes de quince días.

Martínez ha admitido que el absentismo supone "un lastre" para las empresas, no sólo de Castilla y León, y ha defendido la necesidad de no ocultar los problemas tras lo que ha llamado a afrontarlos entre todos, administración, sindicatos y patronal.

"Cuando hay un problema sobre la mesa lo que hace el Partidos Socialista es afrontarlo y no esconderlo", ha asegurado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta que ha insistido en la necesidad de sentar a las partes para acordar unas soluciones que, según ha aclarado también, no pueden pasar por buscar culpables.

Por otro lado, ha comprometido una fiscalidad diferenciada y adaptada a territorios dentro de Castilla y León desde la premisa de que no es lo mismo invertir en un municipio pequeño que en una ciudad por lo que ha planteado deducciones de entre el 10 y el 25 por ciento.

También ha corroborado la promesa de 'tarifa 0' para los autónomos durante los dos primeros años, que se alargará a tres años en el caso de que esos trabajadores por cuenta propia estén implantados en municipios de menos de 5.000 habitantes incluida en una Ley para hacer frente a la despoblación que también ha pedido la patronal.

Martínez ha apostado además por impulsar el Servicio Público de Empleo como instrumento para conectar empresas y formación con el reto compartido con CEOECyL de que la formación que se dé a los jóvenes vaya orientada a las necesidades empresariales en la Comunidad, y ha cargado contra la "desidia" del PP al que ha acusado de tener en funcionamiento un Servicio Público de Empleo del siglo XX y no del siglo XXI.

Estos son los principales compromisos que ha asumido Carlos Martínez tras la reunión mantenida este jueves con la dirección de CEOE Castilla y León en la ronda de contactos con los partidos ante las elecciones autonómicas del 15 de marzo en la que la patronal trasladará un documento con 175 medidas con tres prioridades básicas: retención y atracción del talento, planificación energética y lucha contra el absentismo, "una lacra muy importante" que está "haciendo mucho daño" a la economía, ha reiterado Santiago Aparicio.