Carlos Martínez replica a Page y niega que Sánchez "abandone a su suerte" a los territorios en las elecciones

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se reúne con plataformas por la sanidad pública.Rubén Cacho

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, negó hoy que el líder de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “abandone a su suerte” a los territorios que tienen elecciones a la vista como Castilla y León, donde se celebrarán el próximo 15 de marzo, por lo que rechazó las reflexiones del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido adelantar las generales.

En una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, recogida por Ical Carlos Martínez no compartió la reflexión de García-Page sobre las intenciones de Pedro Sánchez, quien en una comparecencia desde la India atribuyó a la abstención los malos resultados del PSOE en Extremadura y Aragón y aseguró que trabajaría para movilizar al electoral en las elecciones generales, previstas en principio para 2027.

Al respecto, el candidato socialista pidió a sus compañeros de partido no hacerse “trampas al solitario” y señaló que las palabras de Sánchez, que aludió a las generales, pero no a las autonómicas, respondían a una pregunta centrada en los comicios nacionales. Además, sostuvo que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno comparte “preocupación”, las “dudas” y “reflexiones” sobre las autonómicas de Castilla y León, ya que apuntó el contacto con ellos es “permanente y constante”.

En ese sentido, Carlos Martínez asumió que la “marca”, en referencia al PSOE, está “más débil” que en otras ocasiones tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez en el que ha tenido que gestionar “plagas bíblicas” y un contexto internacional “diabólico”, pero insistió en que el apoyo del presidente “siempre suma”. De hecho, el próximo domingo compartirán acto político a mediodía en Ponferrada (León), en el que será el primer mitin de la precampaña de las autonómicas.

Asimismo, el candidato socialista y alcalde de Soria insistió en que lo que la “marca te da”, otras veces “te quita”, citando a un histórico dirigente del partido, si bien señaló que la trayectoria del PSOE en la construcción democrática y social de España es “incuestionable”, por lo que señaló él “siempre” permanecerá en las “filas” del Partido Socialista Obrero Español.

No obstante, Carlos Martínez insistió en que lo que se decide el 15 de marzo es si los castellanos y leoneses quieren “más de lo mismo” o un “cambio” político en una comunidad que señaló ha estado gobernada casi 40 años por la derecha y siete por el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco. Por tanto, reiteró que en las urnas se decidirá si hay 40, más cuatro años de la derecha o siete más cuatro de Fernández Mañueco.

De hecho, el candidato socialista defendió que el cambio de gobierno en Castilla y León es “absolutamente necesario” porque sus problemas “endémicos” no se han resuelto. De hecho, Carlos Martínez volvió a citar a Emiliano García-Page para recordar que las políticas del PSOE en Castilla-La Mancha han permitido a esa comunidad ganar 600.000 habitantes desde 1983 y las de la derecha en Castilla y León han provocado la pérdida de 200.000 habitantes.

Finalmente, Carlos Martínez remarcó que su objetivo es que estas semanas hasta las elecciones se “hable” de Castilla y León y su “problemática” más allá de la gestión del Gobierno central, que en cualquier caso defendió. También, pidió “tolerancia cero" contra quienes cometen delitos de corrupción o agresión sexual, apoyar a las víctimas y dejar trabajar a la investigación judicial, tras los hechos conocidos por el que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González.