UGT afirma que el PSOE "no debería comprar" el discurso sobre absentismo de la patronal, que "criminaliza" al trabajador

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, considera que un partido político, "más si es progresista", no debería "comprar" el discurso sobre el absentismo laboral de la patronal, que "criminaliza" al trabajador que sufre un accidente o muere al ir a su centro de trabajo.

Alberto Miguel Lorenzo, en una rueda de prensa sobre la brecha salarial, se ha referido así a las declaraciones del secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, tras una reunión con CEOECyL en las que se comprometió a recoger recogido la petición de la patronal de tratar "la lacra del absentismo", en palabras del presidente de la patronal, Santiago Aparicio.

Martínez compartió la necesidad de analizar el absentismo en el seno del Diálogo Social desde el convencimiento de que se trata de una cuestión que tiene "muchos matices y muchas líneas de análisis", entre las que ha apuntado al "colapso" del acceso a la Atención Primaria, con el ejemplo de que un trabajador con gripe no consiga cita con su médico de cabecera antes de 15 días. Además, admitió que el absentismo supone "un lastre" para las empresas, no sólo de Castilla y León, y ha defendido la necesidad de no ocultar los problemas tras lo que ha llamado a afrontarlos entre todos, administración, sindicatos y patronal.

A este respecto, el responsable de UGT, tras aclarar que esta cuestión debería que abordarse a nivel estatal y no en la Comunidad autónoma, ha asegurado que "cualquier partido político, y más si es progresista, no debería de comprar el discurso de la patronal, que lo que trata es de criminalizar a las personas trabajadoras que se accidentan o que mueren por el hecho de ir a sus centros de trabajo".

Miguel Lozano considera que lo que debería hacer la patronal es volver a la mesa de negociación de la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple 30 años y que hay que actualizar para adecuarla a los nuevos retos profesionales que hay.

AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD

"Deberían estar ahí sentados y no abandonarla como la han abandonado después de 20 meses, además de cumplir la que hay en vigencia, que no se está cumpliendo", ha señalado el sindicalista, quien ha atribuido a su incumplimiento el incremento de accidentes mortales el pasado año en un 13 por ciento y la causa de 26.000 siniestros con baja.

Alberto Miguel Lozano ha añadido que UGT lo tiene "claro" y lo que no quiere es una sociedad en que las personas trabajadoras que acudir a sus puestos de trabajo estando enfermos.

"Lo que unos llaman absentismo, que no me gusta ni nombrar la palabra, nosotros lo llamamos malas condiciones laborales, la gente se accidenta porque en los puestos de trabajo hay malas condiciones laborales, no se cumple la ley de protección de riesgos laborales", ha señalado el responsable de UGT quien ha afirmado que las peores condiciones se dan en donde no están presentes los sindicatos, falta negociación colectiva y en los sectores más precarios, a los que están más relegadas las mujeres y los jóvenes, "con lo cual en esos sectores es donde más accidentabilidad hay también".