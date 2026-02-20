El CIS da primera fuerza al PP, sin mayoría absoluta, con el PSOE a 1,1 puntos y un ligero retroceso de Vox

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Partido Popular sería el partido más votado en Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según el avance de resultados del estudio preelectoral, publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se estima que el 33,4 por ciento del electorado votará al Partido Popular --dos puntos más que en los comicios de 2022--; con el PSOE a poco más de un punto (32,3 por ciento)y Vox con un 16,1 por ciento de los apoyos (1,3 puntos menos que hace cuatro años).

Asimismo, la encuesta preelectoral estima un 5,1 por ciento de los apoyos para IU-Movimiento Sumar, aunque la horquilla de escaños se sitúa entre cero y cuatro; un 4,9 por ciento a UPL, que podría ganar un procurador y situarse crecer hasta los cuatro; mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! tendrían posibilidad de lograr un representante en las Cortes autonómicas, no así Podemos que se queda con un 3,1 por ciento y Se Acabó la Fiesta, con un 0,8 por ciento.

Así se desprende del avance de estimación de voto publicado por el CIS este viernes sobre esta encuesta preelectoral.