El acusado de matar a un chico de 18 años, de 13 años e inimputable, y sus cómplices de 17 y 18, ingresan en un centro de menores y en prisión

Lugar donde el joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años.EFE / R. García

Dos de los tres detenidos como supuestos autores de matar a cuchilladas a un joven de 18 años el viernes en Valladolid han sido enviados a un centro de menores, el María Zambrana, en Valladolid, por orden de la Fiscalía de Menores, mientras la tercera arrestada fue enviada a prisión porque ya ha cumplido 18 años. El autor de la muerte es inimputable porque tiene 13 años y la otra chica tiene 17 años.

La agresión mortal se sitúa en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, entre los Dominican Don't Play (D.D.P.) y los Trinitarios, han informado ayer fuentes de la Policía Nacional. Varias dotaciones acudieron de inmediato al lugar, donde encontraron a un joven tendido en la vía pública con varias lesiones torácicas penetrantes. Una enfermera fuera de servicio estaba realizando ya maniobras de reanimación, a las que se sumaron los primeros agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad.

Mientras se asistía a la víctima, otras patrullas recabaron información de los testigos, quienes facilitaron la descripción de varias personas que habían huido ante la rápida llegada de los agentes.

Con estos datos, más de 20 policías nacionales iniciaron un dispositivo de búsqueda y contaron con la colaboración de la Policía Municipal.

Apenas una hora después del ataque, los agentes localizaron en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Panaderos, una zona no cercana al lugar del suceso, a dos mujeres de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos.

Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que el agresor habría utilizado durante el ataque.

De forma paralela, otra dotación localizó en la calle Infantería, por el barrio de Las Delicias, al este de la ciudad, a un joven de 13 años, supuesto autor material de la agresión, que presentaba manchas de sangre en el pantalón.

Simultáneamente, equipos policiales que peinaban la zona próxima al lugar del suceso recuperaron una sudadera y un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, así como una prenda de cuello y un coletero.

También localizaron el arma empleada en la agresión, un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros, oculto en una zona ajardinada cercana. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que los tres supuestos implicados — un joven de 13 años y dos mujeres, de 17 y 18 años — habían acometido al joven que resultó fallecido y que sufrió tres heridas incisas en el torso provocadas por el arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones.

A la vista de los indicios recabados en el lugar y de las primeras investigaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación, al encuadrarse la agresión en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don’t Play (D.D.P.) y Trinitarios.

El menor inimputable fue derivado a la Fiscalía de Menores, que estableció su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.

Las dos mujeres arrestadas fueron puestas este sábado por la mañana a disposición de la autoridad judicial, que ordenó para la mayor de edad ingreso en prisión y para la menor ingreso en el Centro de Menores Zambrana.

Carnero tras la muerte del joven apuñalado: "No se puede comprender en la mente humana. Es una salvajada”

“La ciudad está de luto por algo que no se puede comprender en la mente humana y que es una salvajada”, aseguró hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en relación al fallecimiento de un joven de 18 años tras ser apuñalado por otro menor de edad.

Durante la celebración del acto en El Día de las Familias, Carnero cargó contra la “violencia entre nuestros jóvenes”, por lo que pidió guardar un minuto de silencio por el “alma del joven que ha sido sido cruelmente asesinado", aseguró el regidor.