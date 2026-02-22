Nuria Rubio (PSOE): “Nos llama alarmistas un señor que va con una bolsa de nueces y diciendo que va a hacer lo que no ha hecho hasta ahora”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“Dicen que si denunciamos lo que ocurre con los servicios públicos somos unos alarmistas y buscamos la política de la foto, pero lo dice un señor que va con una bolsa de nueces por la vida y diciendo que va a hacer lo que no ha sabido hacer hasta ahora”, lamentó hoy en Ponferrada la secretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y candidata a las Cortes por León, Nuria Rubio.

Reconoció pertenecer a “una generación que no ha visto otro gobierno” y se mostró convencida de que “el cambio no es que sea necesario, sino que es urgente”, para lo que el PSOE cuenta con “un proyecto construido con colectivos, asociaciones, entidades, alcaldes, portavoces, presidentes de juntas vecinales y un líder honesto y humilde que ha mirado a los ojos a la gente, les ha preguntado qué pasa y llevará soluciones a la Junta de Castilla y León para que El Bierzo y León tengan un futuro”.

Nuria Rubio participó hoy en Ponferrada en un acto público protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, donde trasladó su “sentimiento” de que “las cosas van bien” ante el “nerviosismo” de un Partido Popular que “no quiere hablar de lo que pasa en la Comunidad” y “solo quiere hablar de as políticas del Gobierno de España”, aunque “hay que focalizarse en los problemas reales que le afectan a los leoneses y diseñar soluciones eficaces”.

En esta línea, la candidata del PSOE de León criticó que los ‘populares’ “no quieren hablar” de cuestiones como la Sanidad, “de cómo tienen el Hospital Bel bierzo, de que hay consultorios cerrados o de que lo hacen viajar cientos de kilómetros a los enfermos oncológicos para recibir su tratamiento”.

“Tampoco quieren hablar de Educación, de cómo están los colegios con más de 50 años con goteras, humedades o grietas, ni de Mayores y de cómo está la residencia pública de Ponferrada, con humedades, grietas o plantas cerradas”, señaló Nuria Rubio, quien añadió que “el PP no quiere hablar de nada que tenga que ver con sus competencias”.

Aprender de lo ocurrido

Ante actitud de los ‘populares’, el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, quien celebró la sexta visita en seis meses de Pedro Sánchez a León, criticó que “el PP no puede decir lo mismo porque solo se sabe el camino cada cuatro años cuando hay elecciones”.

Para Cendón, mientras que España “está creciendo como no lo había hecho nunca”, León se enfrenta la “grave problema” de que “en la Junta de Castilla y León hay un freno” y “para sustituirlo por el acelerador”, consideró que “el 15 de marzo todos los progresistas tienen que movilizarse para que haya un cambio y un vuelco electoral”.

Un vuelco electoral después de que Alfonso Fernández Mañueco lleve “mucho tiempo entretenido en hacer oposición y acusar Gobierno de España con bulos y mentiras”, frente a lo que se necesita “una persona comprometida que trabaje por el futuro y para que el Gobierno de España y la Junta avancen en la misma dirección”.

Así, el líder de los socialistas leoneses puso de relieve que, a pesar de que existen 16 candidaturas en la provincia de León, tan solo habrá “únicamente dos opciones para formar Gobierno” y son “o el Partido Popular de Mañueco con los de Abascal y Alvise” o “el PSOE con Carlos Martínez”.

Por este motivo, Javier Alfonso Cendón hizo un llamamiento a “la movilización de todos los progresistas para ganar las elecciones y gobernar”, así como a “aprender de lo ocurrido en Extremadura y Aragón”, donde “sumó mayoría la derecha y la extrema derecha”. “Querían ganar en una competición de quién es más ultra y ahora no se ponen de acuerdo, porque no piensan en la gente, sino que solo piensan en hacer oposición a Pedro Sánchez, lo que genera parálisis y retroceso”, finalizó, no sin antes advertir, que “para que eso no ocurra”, es necesario que el PSOE “gane contundentemente el 15 de marzo”.