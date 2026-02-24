Sánchez y Feijóo se vuelcan con Castilla en la campaña pero no volverán por León

Publicado por Ical / Efe Valladolid Creado: Actualizado:

Los partidos confían el tirón de la campaña electoral en Castilla y León a los líderes nacionales y a los expresidentes del Gobierno. Una clara señal de lo que se juegan el 15-M. Pero se vuolcarán en Castilla y ni Pedro Sánchez ni Feijóo volverán a León.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en el inicio de la campaña electoral de su partido, que tendrá lugar el jueves 26 de febrero en Burgos, y en el cierre que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en Valladolid. Además, Sánchez también participará en el acto central nacional que el PSOE desarrollará con motivo del Día Internacional de la Mujer y que este año tendrá lugar en Soria, entre el 7 y el 8 de marzo.

El expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, volverá a participar en la campaña después de estar ausente en las de Extremadura y Aragón. Zapatero, que ha sido uno de los principales activos en las campañas electorales en los últimos años, seguirá su propia agenda al margen de la del líder nacional de su partido y del candidato, previsiblemente con actos distintos a los de Sánchez y Martínez. También está prevista la participación de varios ministros, hasta tal punto que, según el PSOE, «el conjunto del gabinete del Gobierno hará presencia en la Comunidad». Acudirá también el exlehendakari Patxi López.

Feijóo, Aznar y Rajoy respaldarán a Mañueco en la campaña del PP en Castilla y León. El líder nacional del protagonizará este sábado en Ávila el primer gran acto de apertura de campaña electoral para apoyar la reelección de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy también participarán en algunos actos programados por el PP de Castilla y León dentro de la campaña. Mañueco coincidirá con Feijóo no sólo esta sábado en Ávila, también en el cierre del 13 de marzo, acto en el que se espera también la participación de Aznar y Rajoy. En la campaña participarán además dirigentes nacionales, presidente de otras comunidades autónomas y consejeros de la Junta.

El PSOE se centrará en encuentros en cabeceras de comarca y municipios de más de 5.000 y 20.000 habitantes y los mítines serán sólo para Sánchez. El PP quiere visitar todos los municipios de CyL con cinco caravanas.

‘Aquí, certezas’: el PP quiere visitar todos los municipios

El PP quiere visitar todos los municipios de Castilla y León a través de la caravana del candidato a la Junta y con las otras cuatro: la que protagonizará Feijóo, la que recaerá sobre dirigentes nacionales y territoriales, la encomendada a los consejeros y una quinta de responsables locales y cabeza de lista a las Cortes.

Serán 110 actos de carácter autonómico, a los que se sumarán otros provinciales y algunos sectoriales sobre economía, educación, sanidad, servicios sociales, transporte, agricultura y cultura. «Vamos a hablar de Castilla y León», ya sea en pequeños actos con visitas a colectivos, entidades, comercios, bares, industrias o empresas y también con grandes mítines.

«Cambiemos el futuro»: el PSOE quiere un ‘tú a tú’ con la gente

El PSOE basará su campaña «en el territorio, con las personas como protagonistas», a través de actos que se desarrollarán con «tres o cuatro modelos abiertos a la participación de la gente» y que llevarán a Carlos Martínez a recorrer cerca de 4.500 kilómetros.

Estos encuentros incluirán actos sectoriales con los «colectivos más prioritarios» para el PSOE de Castilla y León, como trabajadores y trabajadoras, mujeres, mayores, jóvenes y población migrante, que supera el 13 por ciento de las personas» que habitan y residen en Castilla y León. La «gran mayoría» de los encuentros se desarrollarán en cabeceras de comarca y municipios de más de 5.000 y 20.000 habitantes.