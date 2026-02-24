El PSOE exige a Suárez-Quiñones que obligue a dimitir a Emilio Orejas de todos sus cargos en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El PSOE exige la dimisión del alcalde de Valdelugueros (León), Emilio Orejas, después de conocerse que la Justicia le obliga a depurar los empadronamientos irregulares detectados, consecuencia de la denuncia efectuada por tres concejales socialistas en el Ayuntamiento y que han culminado en un dictado de fecha 11 de diciembre de 2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León. Según esta condena, se demuestra que el también diputado provincial del PP y presidente de la Diputación entre noviembre de 2014 y junio de 2015 hinchó el censo de su municipio, en el que lleva gobernando desde 1999.

Según se explica desde el PSOE, “el padrón está hinchado desde hace muchos años y en 2021 se decidió presentar una denuncia para que la Justicia pudiera confirmar lo que era un secreto a voces”. “Ahora hay una sentencia judicial al respecto, lo ha dicho un juez y se demuestra así que el alcalde podría haber cometido un delito”, continúan y señalan que “hay un desfase entre las más de 500 personas censadas en Valdelugueros y 178 tarjetas sanitarias”.

“Emilio Orejas tendría que dimitir de alcalde y de diputado provincial después de que se haya demostrado que podría haber cometido un delito muy grave, gracias al cual ha logrado encadenar victorias electorales desde hace varios mandatos”, recalcan y recuerdan que en las elecciones de 2019 ganó por 83 votos la Alcaldía.

El PSOE también exige al presidente de la gestora provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones que “si Emilio Orejas no atiende a razones, tiene que ser quien lo expulse, por higiene democrática y porque no puede seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento en representación de los vecinos y vecinas de este municipio”. “Hay que recordar que en 2011 también fue obligado judicialmente a eliminar 146 empadronados irregulares, lo que suponía ya entonces cerca de un 30 por ciento del censo, aunque esta vez se ha demostrado que eran muchas personas más las que votaban en Valdelugueros de forma ilegal”, concluyen.