UPL exigirá a la Junta expropiar los terrenos de Pinos y cumplir las sentencias tras un siglo de litigios

La cabeza de lista de UPL a las Cortes, Alicia Gallego (centro), acompañada por representantes de UPL y de los ayuntamientos afectados durante su visita al municipio de San Emiliano.

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, exigirá al Gobierno autonómico expropiar los terrenos del puerto de Pinos (León) y el cumplimiento de las sentencias para acabar con un siglo de litigios en torno a la propiedad y usos de dicho territorio por parte de los ganaderos, que "evidencian" que el uso que hace Mieres (Asturias) de estos pastos "está fuera de derecho".

Así lo ha reiterado la representante leonesista durante su visita al municipio de San Emiliano, acompañada por el número dos de la candidatura a las Cortes, Luis Mariano Santos; los diputados provinciales Roberto Aller y Emilio M. Martínez y el alcalde pedáneo de Villargusán, Pedro Regino Álvarez.

La UPL ha avanzado que, una vez se constituyan las Cortes, presentará una iniciativa para exigir compromisos "claros y firmes" dirigidos a la expropiación a Mieres (Asturias) de las más de 1.000 hectáreas afectadas, un enclave de elevado valor ambiental al formar parte del Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 y zona Sipam de la FAO.

Además, ha recordado, se concatenan los "éxitos" judiciales que otorgan la razón a los intereses de la vertiente leonesa y el Gobierno autonómico cuenta con las competencias en ganadería y ordenación del territorio, pero el PP "no ha hecho nada" en los 40 años que lleva al frente de la Junta, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Del mismo modo, ha expresado la necesidad de avanzar en el proyecto de la carretera de La Cubilla, licitado por la Junta y que tiene que desarrollarse "de una vez por todas", para, al menos, dejar de ser "un mal camino" e igualarse a la vertiente asturiana, que se encuentra "impecable".

Estas reivindicaciones son "muy importante" para la zona y la formación leonesista ya ha llevado a las Cortes este asunto para demandar a la Junta que tome medidas para hacer efectiva la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dictamina que es ilegal el aprovechamiento que realiza el Ayuntamiento de Mieres de pastos en el puerto de Pinos y el puerto de los Hidalgos, ambos ubicados en León.

Finalmente, Alicia Gallego se ha referido a otro asunto que afecta a este territorio, al carecer de una correcta conectividad, lo que supone un "hándicap" que representa "una epidemia" en el medio rural de la provincia de León y que impide la fijación de población no contar con los servicios y las posibilidades que aporta una buena cobertura.