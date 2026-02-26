El PSOE propone un proyecto de "modernización" para CyL con más de 575 medidas en cinco ejes

El secretario general del PSOE autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la presentación del programa.EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha propuesto más de 575 medidas divididas en cinco ejes en un programa de gobierno que plantea como un "contrato social" para "responder a las necesidades" y "modernizar" Castilla y León.

Martínez ha presentado este jueves, 26 de febrero, en Valladolid su programa de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, un "proyecto integral" con el que busca "reorganizar el territorio, conectar políticas públicas" y "activar las oportunidades" de este territorio para garantizar tres derechos "fundamentales": "El derecho a quedarse, el derecho al retorno y el derecho a venir".

Personas, economía, planeta, vivienda y gobernanza son los ejes en los que se reparten las propuestas que, además, siguen un marco estratégico, el de "organizar el territorio con inteligencia" y a "escala comarcal" y promover que los servicios estén disponibles a una distancia "asequible" de "en torno a 30 minutos" de cada ciudadano.