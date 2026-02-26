Mañueco promete gobernar "para todos" y hacer cumplir sus compromisos en los acuerdos: "Nuestra palabra es sagrada"

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en la Plaza de Poniente de Valladolid capital.WIFREDO GARCÍA ÁLVARO

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió hoy gobernar “para todos”, les apoyen o no en estas elecciones del 15 de marzo, al tiempo que garantizó que harán cumplir sus promesas si llegan a acuerdos con otras formaciones. “Nuestra palabra es sagrada, es un contrato, y la vamos a cumplir con hechos”, dijo.

En un acto en Valladolid, tercera parada de esta jornada de inicio de la campaña electoral, Fernández Mañueco reiteró los mensajes políticos lanzados este jueves desde Burgos y Venta de Baños (Palencia), antes de desplazarse hasta Salamanca, la provincia por la que es candidato a las Cortes.

“Mañana comienza algo más que una campaña”, señaló el candidato ‘popular’, ya que indicó es el “mejor capítulo de la historia” al tiempo que aseguró que la escribirán “juntos” los miembros del PP en una tierra que recordó es “futuro y memoria”. “Decimos estamos aquí, decimos seguimos aquí y decimos y aquí nos quedamos”, lo que fue apoyado con aplausos por los dos centenares de dirigentes y afiliados que acudieron a la plaza de Poniente de Valladolid.

Asimismo, el candidato ‘popular’ pidió una movilización "total" al partido en Valladolid y garantizó la renovación del Hospital Clínico Universitario, algo de lo que se encargará el número dos de la lista, José María Eiros.

