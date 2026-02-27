Martínez propone cuota cero a los autónomos en los dos primeros años, cuatro en los municipios más pequeños

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita el obrador de la confitería Tudanca en Aranda de Duero (Burgos).Miriam Chacón

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, propone el establecimiento de una cuota cero para los autónomos de Castilla y León durante los dos primeros años de su actividad, que aumentarían hasta cuatro en los municipios menores de 5.000 habitantes.

Es una de las propuestas de su programa de gobierno para los próximos cuatro años que enarboló hoy, en el primer día de campaña electoral, durante su visita a la localidad burgalesa de Aranda de Duero, desde la emblemática plaza del Trigo, donde se dirigió a los medios tras probar un típico caldo de la zona junto a los principales dirigentes socialistas de la provincia burgalesa y el municipio arandino.

Así, en declaraciones recogidas por Ical, Martínez recordó que Aranda es “una ciudad con vida, con un comercio pujante” y un importante papel en el sector de la industria agroalimentaria, donde destacó el papel de grupos como Tudanca, asentado en la localidad burgalesa, y que visitó previamente para ensalzar que genera “más de cien puestos de trabajo” gracias a la labor de “generaciones que, con muchísimo esfuerzo, están sacando adelante la comarca”.

“Pero necesitamos algo más”, planteó el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, que también enmarcó entre sus propuestas la puesta en marcha de bonos como los que el Ayuntamiento de Aranda desarrolla para “propiciar el dinamismo en los pequeños y medianos comercios”.

Porque, como apuntó Martínez, “el comercio es una competencia también autonómica”, y ante la “resignación de cruzar los brazos y no defender a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos” de la que acusó al actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a revalidad el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, planteó “incentivos a autónomos y pymes” si llega al Gobierno autonómico.

Además de esta medida y de la cuota cero a autónomos durante dos años, que llega hasta cuatro en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el candidato socialista propuso asimismo “exenciones fiscales en el IRPF del 10 al 25 por ciento” a quienes “residen en estos territorios de resistencia”, como hace ya, recordó, el gobierno de Castilla-La Mancha.

Derecho a quedarse

Medidas todas ellas que Martínez englobó en los tres principios de su programa, con “el derecho a quedarse, a volver y a venir”, especialmente en el primero, y también en la importancia que quiere imprimir el candidato socialista a las cabeceras de comarca, “esas ciudades intermedias que tienen que ser sobre las que pivote el desarrollo de los servicios en los municipios que están en los entornos de esas comarcas”.

“Tienen que servir para prestar con garantías la educación y la sanidad pública, tan deteriorada en nuestra Comunidad”, reveló el líder autonómico socialista, para quien “no es de recibo que tardemos 15 años y todavía tengamos en obras el hospital de Aranda”, o los 20 años para ejecutar el proyecto del hospital de Soria, cuando “todavía está sin planificar el hospital del Tiétar”.

Justificó, en ese sentido, el “clamor” de las plataformas de la sanidad pública y lamentó que Mañueco no se reúna con ellas como “no quiere un cara a cara” porque “no sirven los ritmos, la falta de planificación y la falta de proyecto” de las que acusó al presidente en funciones de la Junta.

También consideró necesario “apostar por la formación profesional y por la ampliación de la oferta universitaria” en estas cabeceras de comarca como Aranda, para que “nadie tenga que irse”, así como “un plan de acción de movilidad” para que las rutas de transporte autonómico “conecten los pequeños municipios con las cabeceras de comarca y estas con las capitales de provincia”, una competencia “estrictamente autonómica” que afeó al PP que no haya engarzado.

Defensa del Tren Directo

En el mismo sentido, Martínez no eludió advertir sobre su posición respecto al Tren Directo Burgos-Aranda-Madrid, una reivindicación de la que aseguró: “No nos vamos a bajar”. “Ayer lo volvimos a demostrar en el Congreso frente a una iniciativa tramposa y electoralista, una vez más, del Partido Popular”, concluyó.

Finalmente, recordó que “para poner todas estas medidas en marcha es por lo que intentamos propiciar un cambio en nuestra comunidad”, desde su “compromiso” con el territorio y a través de un “proyecto de comunidad con mayúsculas” que espera liderar para que la Junta “realmente sea consciente del territorio y de las realidades de las comarcas” como lugares estratégicos para lograr el plan ‘Territorio 30 minutos’.

Junto a Martínez, intervinieron uno de los candidatos del PSOE por la provincia de Burgos, Luis Briones, y la secretaria general de los socialistas en Aranda, Amparo Simón, y estuvo también presente el secretario de Organización autonómico, Daniel de la Rosa, y el antiguo secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, de quien Martínez dijo que “dejó el listón muy alto para poder conseguir la palanca de cambio que necesita la Comunidad”.