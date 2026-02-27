Pollán advierte que con un PP "acomodado" en la Junta es "fácil que todo empeore" al aplicar las políticas socialistas "más nefastas"

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán participan en un acto público en el Polideportivo Municipal El Plantío.Ricardo Ordóñez

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, alertó de que con el Partido Popular “acomodado” en el Gobierno de la Comunidad es “fácil que todo empeore”, porque está “alejado de los problemas de la gente” tras aplicar las “más nefastas políticas socialistas”. Así, dejó claro que “no hay cabida para la resignación”, al anunciar que el tren directo entre Burgos-Aranda-Madrid “será una realidad más pronto que tarde” cuando Vox llegue el Ejecutivo autonómico y central, aclaró.

“Cada día tengo mayor convencimiento de que estamos en el lado bueno de la historia. Estoy convencido de que vamos a hacer mucho ruido, porque al resto no les gusta escuchar que denunciemos los problemas que tienen los castellanos y leoneses”, afirmó Pollán, quien adelantó que durante los próximos días de campaña, Vox seguirá “haciendo más ruido” para poner encima de la mesa las cuestiones para “solventar los problemas que tienen las ciudades y el medio rural”, añadió.

El polideportivo de El Plantío, en la capital burgalesa, acogió el primer gran acto de campaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, que reunió a más de un millar de burgaleses, que contó con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal.

“Dicen que en Vox estamos obsesionados con el origen de la gente que comete los delitos. Y sí, estamos obsesionados con la seguridad de todos los castellanos y leoneses, porque las políticas de puertas abiertas del PP y PSOE han puesto en peligro la seguridad y generan el colapso de los servicios sanitarios”, apuntó Carlos Pollán.

Por ello, cargó contra la agresión grupal ocurrida recientemente una menor en Burgos, porque el objetivo de Vox es que estos hechos “no se conviertan en algo habitual”, quien lamentó, al mismo tiempo, el asesinato de un niño en Valladolid en un “ajuste de cuentas entre bandas latinas”. “No vamos a permitir que las mujeres e hijas salgan a la calle y se tenga miedo por la inseguridad sembrada por la inmigración masiva”, remarcó Pollán.

De esa forma, el candidato a la Presidencia de la Junta remarcó que “únicamente” Vox “mandará a su país a los extranjeros que hayan cometido delitos”. “Solo Vox mandará a sus países a los que no quieran trabajar y seguir viviendo de las ayudas, porque no esperéis que el PP haga nada”. Por ello, Carlos Pollán trasladó que “primero hay que defender nuestra casa y a nuestros compatriotas”, apostilló.

Compromiso con Burgos

El cabeza de lista por la provincia, Ignacio Sicilia, señaló que “lo único que hace falta es aplicar el sentido común para resolver los problemas”, porque los políticos y la administración “tiene que estar al servicio de la gente y no al revés”. “En Vox estamos cómodos entre la gente, porque somos parte de vosotros. Nuestro compromiso es volver a tener a los políticos al lado de la gente”, añadió.

Sicilia enseñó a todos los asistentes el pañuelo verde en defensa de la reivindicación por el tren directo entre Burgos, Aranda y Madrid, al remarcar que es un “símbolo de lo que son los burgaleses”. “Somos luchadores y no nos vamos a rendir para luchar por lo que nos han negado durante tanto tiempo”.

Aclaró que si Burgos cuenta con industria “no es mérito” del Partido Popular, sino de la labor realizada por los “empresarios y sus empleados” gracias a trabajar con “honradez para hacer una provincia próspera”. Este pañuelo es “esperanza, perseverancia y compromiso, al igual que lo es Vox”, apostilló.

Burgos “sufre una enorme especulación” por el mix energético, que es “erróneo y basado en el fanatismo”, lo que trae “expropiaciones de los cultivos y paisaje con molinos y placas solares por todos lados”. Consideró que “no es una buena solución”, porque “expropian tierras, pero no baja el precio de la luz y tampoco hay energía para los futuros polígonos, las grandes empresas o para el pequeño taller”, lamentó Sicilia.