UPL censura la poca atención del PP a la sanidad rural

UPL lamentó este sábado en Sahagún que el compromiso de la Junta de Castilla y León y del PP con la sanidad rural se dilate durante más de 20 años, los mismos que lleva esperando la capital de Tierra de Campos por un nuevo centro de salud. La número 3 de la formación leonesista, Rosa Quintanilla, advirtió de que «en el mejor de los casos» sería una realidad a finales de 2026 y eso si va todo según el último plazo dado por la institución autonómica y «sin los constantes contratiempos» vividos desde que arrancaron las obras. Quintanilla encabezó la visita con el 2 de la candidatura, Luis Mariano Santos, y la número 5, Lara Pintor. Tras visitar el camping, que está cerrado, y la estación de tren, se trasladaron a las obras del centro de salud y allí aprovechó para evidenciar «las dañinas políticas sanitarias» que se desarrollan desde la Junta y que, en este caso, afectan de forma directa a una comarca que requiere de servicios para frenar la despoblación.