Mañueco anuncia una ayuda de 900 euros para el permiso B de conducir

El presidente del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo que se concederá una ayuda de hasta 900 euros a los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran obtener el permiso clase B de conducir, así como una ayuda de hasta 1.800 euros para el permiso de camiones o parade autobuses así como para obtener el certificado de aptitud profesional. Fernández Mañueco ha anunciado «una nueva medida pensada para los jóvenes» como son 900 euros de ayuda para lograr el permiso B de conducir que es el de turismos, furgonetas ligeras y determinados tipos de moto. Esta medida beneficiará a unos 50.000 jóvenes de entre 18 y 30 años a lo largo de la próxima legislattuas, como ha afirmado el presidente del PP de Castilla y León, quien ha precisado que esta ayuda podrá cubrir tasas, matrícula o clases prácticas. Pero además, Fernández Mañueco ha anunciado que se convocaran este año ayudas para el carné de camión y de autobús también dotada con 900 euros a los que habrá que sumar otros 900 euros para quienes quieran obtener el certificado de aptitud profesional, es decir, un total de 1.800 euros, como ha apuntado el candidato a la reelección como presidente de la Junta. «Son 1.800 euros para acceder a una cualificación que es de enorme importancia y de enorme demanda laboral en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma», ha manifestado Fernández Mañueco, ya que se trata de obtener el carné de transporte de mercancías o de viajeros y que estará abierta a personas de todas las edades. Durante su intervención, el candidato del PP se ha referido al mantenimiento del autobús gratuito con el ‘buscyl’ o el compromiso de los ‘populares’ de bonificar en un 60 por ciento los peajes o la medida recogida en el programa electoral de esta formación, la gratuidad de la matrícula del primer curso universitario para los empadronados en la Comunidad o el bono de 300 euros para los autónomos. Igualmente, ha citado otras de las propuestas del PP como la cuenta ahorro vivienda «que va a facilitar deducciones en el impuesto de la renta con un ahorro fiscal de 7.500 euros», como ha explicado Alfonso Fernández Mañueco, la ampliación del parque público de vivienda, con 800 casas a disposición de los jóvenes el primer año de la legislatura, y una bonificación de 30.000 euros para los jóvenes que quieran comprar una vivienda en el medio rural, una media conjunta con las diputaciones provinciales. En materia de conciliación, Mañueco ha apuntado que se va a duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros, ha recordado la educación gratuita de 0 a 16 años, las ayudas a la conciliación con el programa ‘Madrugadores’ o ‘Tardes en el cole’ y ‘Conciliamos’. Asimismo, ha recordado las ayudas a los jóvenes agricultores que quieren incorporarse al campo.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llamado a la juventud a ser la «generación» del «no pasarán» y «desmentir» lo que «cacarean algunos» sobre que los jóvenes son de «derecha y extrema derecha». López ha participado este domingo, 1 de marzo, en un acto del PSOE en Valladolid, en el marco de la campaña electoral, una cita a la que han asistido 150 miembros de las Juventudes Socialistas de la Comunidad y de otras zonas de España para hacer preguntas al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre distintas materias. En este encuentro, López ha pedido a los jóvenes ser «la avanzadilla del socialismo» y «estar en la sala de máquinas» de donde se «construye el futuro» porque si no «otros lo construirán en contra de los intereses» de la juventud. En este sentido, ha defendido que en Castilla y León Martínez quiere tener a los jóvenes en esa «sala de maquinas». Igualmente, ha subrayado que cada generación tiene «una promesa colectiva», «aunque no lo verbalice o lo escriba en un documento», y ha señalado que la de sus abuelos fue «traer la democracia a este país» y la suya la de «acabar con el terrorismo y tener libertad».
