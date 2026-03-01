El PP promete un centro de salud en Cistierna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP impulsará la construcción de nuevo centro de salud en Cistierna si Alfonso Fernández Mañueco vuelve a ser presidente de la Junta de Castilla y León. Esta propuesta supone el «compromiso con León, con el medio rural de la provincia», tal y como indicó la candidata popular a las Cortes por León, María José Álvarez Casais, durante su encuentro de ayer con simpatizantes en Cistierna. «Actualmente se están haciendo obras para mejorar el actual centro, pero la comarca demanda un nuevo centro que se ha incorporado a nuestra hoja de ruta si Alfonso Fernández Mañueco vuelve a presidir la Junta», remarcó Casais, quien incidió que existe un «convencimiento real de apostar por una sanidad pública de calidad con independencia del lugar donde se resida» y añadió un «programa de ayudas a las entidades locales» para la mejora de los consultorios médicos.