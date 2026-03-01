"Giro radical» en política pública, oferta del PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León visitó ayer el municipio de Soto y Amío para analizar las necesidades urgentes de la comarca. Durante el encuentro, la candidata socialista Nuria Rubio y la alcaldesa del municipio y vicepresidenta de la Diputación de León, Ana Arias, junto al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y el también candidato Benjamín Fernández, coincidieron en la necesidad de un «giro radical» en las políticas autonómicas para proteger los servicios públicos en las zonas de montaña. Rubio denunció la «asfixia» a la que la Junta somete a los consistorios rurales. «Es inaceptable que un Ayuntamiento de 800 habitantes tenga que destinar 50.000 euros anuales de su presupuesto a pagar la limpieza, la calefacción y el mantenimiento del colegio. Es una competencia de la Junta", dijo.