Mañueco anuncia el incremento de la ayuda a jóvenes agricultores para seguros agrarios hasta el 25%

Ponferrada ha sido, hoy, la segunda parada de la caravana electoral con la que el PP está recorriendo Castilla y León para desgranar el programa y presentar sus medidas a pie de calle. Un acto en el que el presidente del PP en la Comunidad y candidato a renovar el cargo de presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un incremento de la subvención que reciben los jóvenes agricultores para contratar seguros agrarios. "Tendrán quince puntos de bonificación adicional", avanzó. Esto significa que esa ayuda pasará del 10% actual al 25%.

Mañueco afirmó que esta medida es una prueba más de "nuestro compromiso con el campo, con los agricultores y ganaderos". "Siempre hemos estado a su lado. Nunca les hemos fallado", dijo el líder del PP en un acto celebrado en el barrio de La Rosaleda de Ponferrada y frente al tractor que simboliza la apuesta por el sector primario. Cabe recordar que la caravana electoral del PP está conformada por cinco vehículos (un coche, una furgoneta, un tractor, un microbús y un autobús) que representan "medidas y compromisos concretos".

Una bonificación "mínima" del 60% para el peaje León-Astorga y "colaborar también con la bonificación del peaje entre León y Asturias", el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl y una ayuda a jóvenes (de 18 a 30 años) de 900 euros para sacar el carné de conducir, así como una ayuda de 1.800 euros para obtener el certificado de aptitud y poder sacar también el carné de transporte de viajeros y mercancías. Estas fueras otras medidas subrayadas por Alfonso Fernández Mañueco en Ponferrada. Como la matrícula gratuita para el primer curso universitario, la mejora de los avales con bancos para hipotecas hasta el 20% y "duplicar" las ayudas por nacimiento y reforzar las dirigidas a la educación gratuita de 0 a 16 años.

Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada al acto.ANA F. BARREDO

La sanidad ocupó un lugar destacado en la intervención de Mañueco, que recordó los avances de los últimos años en el Hospital El Bierzo, como la unidad de ictus, el helicóptero medicalizado, los pasos andados para la puesta en marcha de la unidad de radioterapia, el robot para cirugía traumatológica, la "normalización" de la atención oncológica y "el impulso" del nuevo centro de salud Ponferrada I, "con una ambulancia de soporte vital adicional".

No se olvidó el presidente del PP del suelo industrial, con las inversiones realizadas en el polígono de El Bayo y las comprometidas con La Llanada. "Necesitamos suelo industrial en esta tierra para que las empresas puedan venir", dijo, asegurando que de eso se deriva la creación de empleo y el asentamiento de la población. "De ahí, nuestro compromiso", añadió.

El acto se celebró en el barrio La Rosaleda de Ponferrada.ANA F. BARREDO

Todo esto "son realidades", afirmó Alfonso Fernández Mañueco. "Tenemos un rumbo fijado para llegar al éxito y nuestro programa se convierte en un contrato firmado con cada una de las personas de esta tierra. Nosotros no vamos a entrar en una campaña de insultos. Nosotros ofrecemos resultados y certezas", defendió el líder del PP frente a otros cargos del partido, afiliados y simpatizantes. A todos pidió una implicación máxima para el 15 de marzo.

"Necesitamos una movilización total de los candidatos, los alcaldes, los diputados provinciales y los parlamentarios nacionales. Vamos a dejarnos el alma en esta campaña con determinación, inclusión y ambición. Os necesitamos a todos, porque cada uno aportamos algo único y juntos somos invencibles. Lo vamos a demostrar el 15 de marzo. Frente al ruido, nosotros ofrecemos nueces del Bierzo", concluyó Mañueco que cerro un acto en el que también intervinieron el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; la candidata del PP por León, María José Álvarez Casais; y el presidente del PP en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.