Familia convoca el Bono Nacimiento

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convocó ayer el Bono Nacimiento para el cuidado de hijos en Castilla y León de este año, que cuenta con un crédito asignado de 19,6 millones de euros, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) y recogió Ical.

Con el fin de atender la totalidad de las solicitudes de subvención se podrá añadir a la financiación descrita una cuantía adicional. El plazo para la presentación de la solicitud será de tres meses desde la fecha de nacimiento o adopción, o desde la publicación del extracto en el Bocyl en el caso de los nacidos entre el 1 de enero de 2026 y este 2 de marzo.

Igualmente, la solicitud de la ayuda complementaria por discapacidad podrá presentarse junto con la solicitud inicial o posteriormente y antes de que el niño cumpla cinco años, al amparo de convocatorias posteriores.

Serán beneficiarias todas las familias cuyos progenitores o el único responsable familiar, en el caso de que estas sean monoparentales o aquellos casos en los que la mujer víctima de violencia de género, tengan hijas o hijos nacidos, o menores adoptados, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y con residencia legal en España.

Las familias podrán beneficiarse de esta ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades si ambos progenitores y el recién nacido o adoptado están empadronados en un municipio de la Comunidad.

La cuantía del bono varía en función de la renta y del número de menores: las cantidades oscilan entre los 500 euros por el primer hijo de una familia de renta más alta y los 2.500 a partir del tercero en una de renta más baja. Un dinero que se entrega en forma de «Tarjeta Familia» para que los progenitores realicen compras de productos relacionados con el bebé (alimentación infantil, pañales y productos de higiene) en alguno de los establecimientos adheridos.