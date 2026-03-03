Mañueco señala que en CyL "hay más trabajadores y afiliados que nunca" y no parará hasta lograr el pleno empleo"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que en Castilla y León hay "más trabajadores y afiliados que nunca" y que el objetivo es llegar al pleno empleo.

En declaraciones en Onda Cero, ha analizado los datos de empleo dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, ha apostado por generar una política económica "que haga crecer Castilla y León" y, por consiguiente, "crecer el empleo", como han hecho "en esta última legislatura".

"Yo creo que ha sido una legislatura que está siendo positiva. Hay más gente trabajando que nunca, más afiliados a la seguridad social de toda la serie histórica en estas fechas. Y tengo que decir que no descansaremos hasta que todas las personas que están en una situación de desempleo y que quieran trabajar y que quieran encontrar empleo, lo consigamos", ha zanjado.