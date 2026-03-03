Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

El candidato del PP de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto de partido en SalamancaICAL

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió hoy una serie de políticas destinadas a las personas mayores si es reelegido en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. De esta forma, planteó reforzar el servicio de comida a domicilio, con una nutrición “saludable” y atención “cercana”, especialmente en el medio rural, así como facilitar sillas de ruedas y la instalación de ascensores en las viviendas.

En el quinto día de la campaña electoral, Fernández Mañueco protagonizó un acto frente a la Casa Lis de Salamanca, su ciudad, rodeado de la caravana de vehículos que le acompañan por la Comunidad para detallar algunas de las medidas que prevé poner en marcha la próxima legislatura para atender a las personas mayores. “Nuestros padres nos lo dieron todo y se lo daremos todo, porque todo se lo debemos”, dijo.

En ese sentido, el candidato ‘popular’ explicó que si continúa como presidente de la Junta su gobierno entregará sillas de ruedas a las personas que lo necesiten y calculó que serán unas 7.000 al año. Además, avanzó que su objetivo es convocar ayudas para financiar la instalación de ascensores, con un máximo por subvención de 6.000 euros, lo que beneficiará a unas 300 familias cada ejercicio.