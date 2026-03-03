Carlos Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido en otros municipios

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita el Fab Lab León junto a la cabeza de lista Nuria RubioICAL

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, exigió hoy la apertura de una investigación, por parte del Gobierno autonómico, para averiguar si la adjudicación de una vivienda protegida a una concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia se ha repetido en algún otro de los 2.248 municipios de Castilla y León.

Martínez centró su intervención ante los medios de esta mañana, durante su visita al Fab Lab León situado en la localidad de San Andrés del Rabanedo, en el caso publicado esta mañana por el diario El País, en el que señalan que una concejala ‘popular’ en el Ayuntamiento de Palencia accedió a un chalet unifamiliar de una promoción de protección oficial mientras integraba el equipo de gobierno del Consistorio palentino. Una situación que respaldó la Junta, pese a que correspondía realizar un sorteo entre los demandantes.

Por ello, el candidato socialista exigió una investigación al actual gobierno autonómico y pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a la directora general de Vivienda y número 1 de la candidatura ‘popular’ a las Cortes por Valladolid, María Pardo, que “den la cara” para explicar las “malas artes en la concesión de viviendas” de las que Martínez acusó al PP.