El PSOE propone un consorcio de la vivienda

Publicado por Redacción San Andrés Creado: Actualizado:

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha solicitado formalmente la apertura de una investigación para revisar los procesos de adjudicación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en la comunidad. La petición surge tras publicarse el caso de una concejala en Palencia que accedió a un chalet protegido sin el sorteo previo que establece la normativa autonómica de 2013. Dentro de su programa sectorial, el candidato propone la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo que integre a ayuntamientos y diputaciones para garantizar la transparencia en los sorteos. Además, plantea un plan de ayudas de 350 euros para ciudadanos sin acceso a vivienda y la reactivación del parque de viviendas vacías mediante rehabilitación.

En una visita al Fab Lab de San Andrés del Rabanedo, responsables del PSOE analizaron la situación de los servicios públicos en el municipio, denunciando lo que consideran una falta de inversión por parte de la administración autonómica. Entre las carencias señaladas, destaca la ausencia de un servicio de urgencias en el centro de salud de Pinilla y el estado de diversas infraestructuras educativas de la localidad.

Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOECyL, alertó también sobre la situación del centro de formación para el empleo de Las Carrizas, calificando su estado actual como parte de un proceso de «desmantelamiento» de recursos formativos en León.

Durante el encuentro, se han vinculado estas deficiencias con los últimos datos de desempleo, que arrojan un incremento de casi 800 parados en CyL. Ante esta situación, el partido ha abogado por un cambio en la gestión de las políticas activas de empleo y el refuerzo de los servicios de proximidad en el área metropolitana de León para frenar la pérdida de oportunidades laborales en el sector servicios y de formación. Javier Alfonso Cendón también incidió en el «abandono absoluto de los servicios públicos» que el gobierno de la Junta ha desarrollado en San Andrés como «mejor ejemplo» de lo realizado por el PP en León y en el conjunto de la CyL.