UPL exige que la Junta asuma sus competencias en servicios sociales

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se comprometió aye a reclamar y «ser muy reivindicativa» para que exista «una apuesta decidida» para que la Junta asuma sus competencias en servicios sociales y «no las deje recaer en los ayuntamientos». Así lo defendió la candidata leonesista a las Cortes, Alicia Gallego, durante su visita junto a miembros de su lista al Centro de Día de Villaturiel, donde pudo comprobar de primera mano la labor que se realiza en colaboración con Asprona para atender a 34 personas. «Una vez más tienen que ser los consistorios y sus corporaciones los que vengan a sostener a nuestros mayores y a la población en general con servicios que debía atender la Junta», lamentó.