Rescatan el cadáver de una de las mujeres que buscaban en Siete Iglesias y buscan a una segunda, atrapada pero con vida

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid rescataron el cuerpo sin vida de una de las dos mujeres que buscaban entre los escombros del derrumbe de una vivienda de tres pisos, en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos. Además, informan de que tienen ya localizada a la tercera persona atrapada, que es la segunda mujer, y que sí contesta a las llamadas, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil y el 1-1-2 a Ical sobre el terreno.

Además, han rescatado ilesos a dos de los operarios que trabajaban en la obra de la casa, y a un tercero herido que había quedado bajo los escombros. A la localidad han acudido perros de los equipos cinológicos para encontrarlas con más rapidez y numerosos voluntarios del pueblo han constituido una cadena humana para sacarlas.

Al parecer, según los testigos y vecinos, la vivienda contaba con una importante grieta a raíz de una fuga de agua, la cual ha ido creciendo hasta provocar, probablemente, su derrumbe. En ese momento, había tres personas, que han quedado atrapadas entre los escombros, dos mujeres de unos 60 y unos 30 años, una de ellas la inquilina de uno de los pisos de arriba y la otra, la propietaria del inmueble, así como un varón de alrededor de 40 años, concretamente uno de los trabajadores.

En el lugar se encuentra el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la alcaldesa, Sonia Alonso. Hasta ahora, los Bomberos de la institución ya han conseguido rescatar a tres personas con vida, más otra fallecida, y continúan con la búsqueda de la última mujer. Se han incorporan también dos voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Tordesillas, que se unen a los cuatro de Olmedo y los tres de Fresno el Viejo.

Además, se encuentran en el lugar agentes de la Guardia Civil y se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo.