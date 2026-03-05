Sigue en directo el primer debate electoral en Castilla y León con los candidatos del PP, PSOE y Vox

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

RTVE emite hoy el primero de los debates electorales con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo al que acudirán los candidatos a la Presidencia de la Junta por los tres partidos con grupo propio como contempla la ley: Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Martínez, del PSOE, y Carlos Pollán, de Vox.

El debate comenzará a las 21.45 horas, tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado 'minuto de plata' en el que cada candidato se presentará a la ciudadanía.El orden de esa primera intervención será Vox, PSOE y PP. A continuación habrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, con seis minutos por cada participante sobre 'Medio ambiente, medio rural y despoblación'; 'Servicios públicos, infraestructuras y vivienda'; 'Economía y financiación autonómica' y 'Pactos y regeneración democrática'.

El sorteo determinó que Fernández Mañueco abrirá el primero y el segundo bloque, que cerrará Carlos Pollán, mientras que Carlos Martínez abrirá el tercero, que cerrará de nuevo Pollán. Por último, el candidato de Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el candidato del PP. Y en el turno final o "minuto de oro", los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía por este orden: PP, Vox y PSOE.

Este debate será moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo en prime time en la 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

El segundo de los debates electorales será emitido por TVCyL y tendrá lugar el martes 10 de marzo en este caso a las 21.00 horas y con el mismo esquema.

La Junta Electoral Central no ha admitido las peticiones planteadas por los candidatos de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Juan Gascón; Podemos Alianza Verde CyL, Miguel Ángel Llamas; Soria ¡YA!, José Ángel Ceña y UPL, Alicia Gallego, de participar en estos debates electorales. En el caso de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo y de Podemos Alianza Verde, quedan fuera de los debates al no tener estas coaliciones "grupo parlamentario propio" en las Cortes de Castilla y León mientras que en el caso de Soria ¡Ya! y UPL no se admite su petición al no haber logrado cinco procuradores en las pasadas elecciones, febrero de 2022, cuando tampoco consiguieron al menos tres escaños y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León que se necesitan para poder formar grupo propio.

22:05 ‘Minuto de plata’: Mañueco ofrece “estabilidad” y un “camino claro”, Martínez un gobierno "a la altura" de su gente y Pollán “sentido común” 22:05 05/03/2026 22:05 05/03/2026 El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció hoy “estabilidad” y un “camino claro” para convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades, mientras que el socialista Carlos Martínez prometió cambio y liderar un gobierno “a la altura” de su tierra, y Carlos Pollán, de Vox, políticas de “sentido común”.



Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Vox, PSOE y PP abrieron el primero de los dos debates de estas elecciones autonómicas del 15 de marzo con el denominado ‘minuto de plata’ en el que respondieron a la pregunta: '¿Por qué, quiere ser presidente de Castilla y León?'.



En su turno, Carlos Pollán comenzó recordando que en 2022 los ciudadanos votaron “cambio” para dejar atrás al PP y las “peores políticas socialistas”, así como la creación del primer gobierno conjunto de los ‘populares’ y Vox, que señaló en 2024 se rompió por orden del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al aceptar la llegada de menores migrantes no acompañados". “Tuvimos que elegir entre principios y los sillones, y elegimos nuestros principios”, dijo para insistir en que ellos no estafan, sino que cumple su palabra al ser un partido “fiable”.



Posteriormente, tomó la palabra el socialista Carlos Martínez que aseguró quiere presidir la Junta para que sus hijos se puedan quedar en la Comunidad o que sus amigos puedan volver. “Me niego a seguir perdiendo el tiempo”, dijo para asegurar que no se resigna, "ni baja los brazos". “La gente de la Comunidad, mi gente está gritando cambio”, señaló frente a un gobierno que denunció gestiona con el “piloto automático” y con el “freno de mano echado”.



En tercer lugar, Fernández Mañueco presentó un “balance sólido”, con los “mejores servicios públicos de España” y “más gente trabajando que nunca”, a lo que añadió los impuestos “más bajos de la historia” o la tarjeta Buscyl. Frente al “ruido”, el candidato ‘popular’ sostuvo que tiene un proyecto de futuro para las nueve provincias y para las familias, los jóvenes, los mayores, los trabajadores y los emprendedores. “Otros sólo aparecen en campaña”, para insistir en que ofrece un “camino claro”, gestión y “estabilidad” para convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades.



Tras el ‘minuto de plata’ de cada candidato comenzó el debate, que está integrado por cuatro bloques temáticos, con 18 minutos para cada uno, dedicado a medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica, y pactos y regeneración democrática.





Los tres candidatos a la Presidencia de la Junta que participaron hoy en el debate organizado por RTVE de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo llegaron a las Cortes de Castilla y León a su hora marcada, cuyas llegadas estaban pautadas con diez minutos de diferencia.



El candidato por el Partido Socialista fue el segundo en recalar en las Cortes, que fue arropado por el cabeza de lista por Burgos, Daniel de la Rosa, y por la de León, Nuria Rubio, ambos también coordinadores de la campaña electoral.



Cerró las llegada el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, que lo hizo junto a la coordinadora de campaña del PPCyL, Isabel Blanco, así como por los asesores de la misma, Susana Hernández y Julio Revuelta.

