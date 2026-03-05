Así fue el debate electoral: Ofertas de diálogo y sordera negociadora, tres propuestas divergentes para Castilla y León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Con puntualidad británica. Los tres candidatos a la Presidencia de la Junta que participaron hoy en el debate organizado por RTVE de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo llegaron a las Cortes de Castilla y León a su hora marcada, cuyas entradas estaban pautadas con diez minutos de diferencia.

El candidato ‘popular’ al a Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió que la Comunidad cuenta con los “mejores servicios públicos” de toda España y sacó pecho de la sanidad, pese a la falta de médicos de la que culpó al Gobierno central, a lo que el socialista, Carlos Martínez, le espetó que “salga de su mundo idílico”, mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, subrayó la necesidad de reducir el “despilfarro político” con la atención a los ‘menas’.

Durante el segundo bloque del debate organizado por RTVE de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, cuyos 18 minutos trataron sobre los servicios públicos, las infraestructuras y vivienda, Mañueco destacó la existencia de “cientos” de consultorios en todos el territorio, además de anunciar que se pondrán a disposición de los ciudadanos “700 ambulancias y diez helicópteros medicalizados”.

Aun así, Mañueco dejó claro que “faltan médicos”, cuya competencia es “exclusiva” del Ministerio de Sanidad, por lo que pidió a Martínez que le pregunte a Pedro Sánchez. “Cuando hay problemas puntuales les atendemos, pero lo que define el conjunto es el barómetro sanitario del Ministerio”, al referirse al sistema sanitario de la Castilla y León como el “segundo mejor del país”.

“Miente más que el último minuto de la lavadora, señor Mañueco”, le contestó el socialista, Carlos Martínez, que le pidió que “ya no puede engañar a la gente”, porque se limita a “echar la culpa a Sánchez”, pero culpó al PP y a la Junta de “no dotar de profesionales a los centros sanitarios”, dijo.

Martínez trasladó que, en 2007, se cedió en Soria una parcela para construir un centro de salud, pero “actualmente sigue criando grillos”, una situación que, según apuntó, se reproduce en Palencia con su hospital, porque la tónica se repite, aclaró, con “más de 20 años de retrasos en las infraestructuras, pero la culpa siempre es de Sánchez”, ironizó el socialista.

“No sé en qué se basa para que diga que todo va tan bien”, recordó el candidato de Vox, Carlos Pollán, que apostó por la necesidad de reducir el “despilfarro político”, al mismo tiempo que cargó contra los datos “triunfalistas” de Mañueco, al acusarle de vivir en una “realidad paralela”.

Pollán lamentó los indicadores “exitosos” que difunde el Partido Popular, pero recordó que entre la realidad de la Comunidad se enmarcan las listas de espera en determinados servicios públicos, los “50.000 ciudadanos que tienen denuncias presentadas ante el defensor del paciente” o los “33 consultorios cerrados”. Y es que, “hablar del hospital de El Bierzo o en Palencia, clama al cielo”, aseveró.

En línea con esa disminución del gasto público, el candidato de Vox detalló que el gasto en menores no acompañados durante 2024 fue de 18,5 millones de euros, lo que se traduce en más de 3.000 euros mensuales por mena en la Comunidad, que “es superior al coste de las residencias para personas con discapacidad, que es de 2.318 euros”, advirtió. A lo que lamentó que se hayan destinado “75.000 euros para los jóvenes en Mali; 216.000 euros para juventud hondureña; o 7,7 millones de euros para las políticas de género”. “Todo ello hacen que los servicios públicos se resientan”, remarcó.

Jóvenes y vivienda

Por otro lado, Pollán dejó claro que los “jóvenes no quieren migajas” con bonos para gimnasios y carnés, al apostar por la bajada de impuestos y por la “liberalización del suelo secuestrado”, al asegurar que en Vox se busca “facilitar la financiación para tener una España de propietarios”, junto a la construcción de vivienda pública y social, donde haya “prioridad nacional en todas las ayudas sociales”, desgranó, a lo que fue interpelado por el socialista Carlos Martínez, que el acuso de “ser insoportable” por su “xenofobia”.

“¿Dónde están las 183.000 viviendas prometidas por Sánchez?”, preguntó el ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, que defendió la medida del PP por ampliar de 35 a 40 años la edad de los jóvenes y la creación de la cuenta vivienda ahorro joven para deducción fiscal de hasta 7.500 euros. Acciones que se seguirán manteniendo junto a las ayudas al alquiler, con las que “viven 21.000 familias en la Comunidad”, ensalzó.

Mañueco añadió que la apuesta de Bucyl con el transporte gratuito es “fundamental” en una comunidad tan extensa como lo es Castilla y León, quien lamentó que Vox “se ría cuando se ayuda a los jóvenes y mayores con las ayudas”, porque las califican de “paguitas”.

A ese respecto, Carlos Martínez exigió la importancia de “reconocer el derecho subjetivo de la vivienda”, al aplicar una aportación de 350 euros mensuales para soluciones habitacionales, quien incidió que “uno de cada dos solicitantes de vivienda de protección son jóvenes”, esos jóvenes a los que el “PP expulsa de la Comunidad”. Martínez se refirió también al problema salido en la prensa sobre una concejala del PP en Palencia relativa a una adjudicación de una vivienda. “Uno de cada tres castellanos y leoneses vive fuera, pero Mañueco vive en los mundos de yupi”.

El primero en hacer acto de presencia en el Parlamento autonómico fue el candidato de Vox, Carlos Pollán, que llegó un minuto antes y estuvo acompañado por su coordinador de campaña, Javier García, el cabeza de lista por Palencia, David Hierro, y el responsable de prensa, Víctor Linares.

Pollán eligió para la ocasión una corbata azul marino, que combinó con un pantalón gris marengo y una americana azul marino, así como zapato negro. Se mostró sonriente tras un ‘chascarrillo’ en el que se pudo escuchar “que no se equivocase y fuera a su despacho”, por su condición de presidente de las Cortes durante la legislatura.

El candidato por el Partido Socialista fue el segundo en recalar en las Cortes, que fue arropado por el cabeza de lista por Burgos, Daniel de la Rosa, y por la de León, Nuria Rubio, ambos también coordinadores de la campaña electoral. Martínez vestía traje azul marino, corbata granate y zapato negro.

Cerró las llegada el candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, que lo hizo junto a la coordinadora de campaña del PPCyL, Isabel Blanco, así como por los asesores de la misma, Susana Hernández y Julio Revuelta. Mañueco eligió traje y corbata azul marino, junto a zapato negro.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, pidió hoy un referéndum nacional sobre el Tratado de Mercosur, a lo que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, le reprochó que esta medida permita dejar el campo en manos de los "urbanitas". Mientras, el candidato socialista, Carlos Martínez, acusó al ‘popular’ de inacción ante la despoblación, para lo que preguntó a Mañueco por leyes de ordenación del territorio o de gestión forestal.

Así arrancó hoy el debate a tres celebrado en las Cortes, con un primer bloque que abordó las políticas en medio ambiente, medio rural y despoblación que cada postulante llevará a cabo si alcanza la Presidencia de la Junta. Mañueco expuso que la despoblación “es el gran reto” y apuntó que desde hace seis años “viene más gente a la Comunidad de la que se va”, 42.000 personas más en la última legislatura. En este punto, consideró que el “campo es vital, es la seña de identidad”, con quien el PP, desde la Junta, “siempre está en las buenas y en las malas”, mientras, dijo, el PSOE “deja colgados a agricultores y ganaderos cuando necesitan ayuda” y Vox “tuvo la responsabilidad de la Consejería” del ramo “y salieron corriendo” en 2024.

Al respecto, Martínez ironizó con una de las imágenes de campaña de Mañueco, con un tractor: “El campo no se defiende subiéndose a un tractor alquilado, sino con medidas”, sostuvo el candidato socialista, quien se refirió también al conflicto bélico “ilegal” en Irán, que “afecta a la subida de hidrocarburos”, y del que acusó al PP de “apoyar de alguna manera”.

Martínez coincidió con Mañueco en que la despoblación es “el gran reto demográfico de los últimos 40 años”. “La realidad es tozuda. La población en España crece y en Castilla y León, decrece en un cuarto de millón”, dijo, frente a autonomías como Castilla-La Mancha. Por esta razón, acusó de “abandono del territorio” a Mañueco, a quien se dirigió también recordarle que durante el debate “ha reconocido una realidad, que durante dos años y medio de sus aliados en la Consejería de Agricultura no se hizo nada, y usted estuvo cruzado de brazos”. “Ha soportado dos años en el Gobierno a Vox y sin hacer nada. Lo acaba de decir usted”, comentó.

También le recordó que “tiene un modelo fallido de Comunidad y necesita reconocerlo”, para lo que ofreció “generar infraestructuras que doten al territorio a través de sanidad, protección social e inversiones, que son competencia estrictamente autonómica”. Igualmente, se refirió a su gestión de incendios de la “ingente masa forestal, el mayor patrimonio natural, pero que lejos de utilizarlo para el turismo o generar retorno de beneficio, lamentablemente lo ha dejado arder, despreciando a los profesionales”.

“Tirarse los trastos”

Tras un choque dialéctico entre los candidatos de PP y PSOE, Pollán consideró que ambos “vienen a tirarse los trastos a la cabeza para decir que no tienen responsabilidad en el sector del campo y el medio rural, pero es mentira, porque ambos son parte del problema”, algo que justificó en que han pactado en Bruselas “durante años el destrozo del sector, con fanatismo climático y Agenda 2030, que hacen mucho daño al campo”. “Parece que con ellos no va esta historia. Lo que pasa en Castilla y León hace daños por las decisiones que toman ellos en Bruselas”, especificó.

Recordó a Mañueco que Vox se fue del Gobierno en 2024, pero antes aprobó, según enumeró, las ayudas a la sequía, el plan de balsas, la modernización de regadíos y infraestructuras “abandonados durante 35 años” o el incremento de seguros agrarios. “Me las pone botando”, le señaló a Mañueco, a quien preguntó “qué ha hecho el PP después”. “No me extraña que los agricultores digan que les abandonamos, porque con quien se han quedado no han avanzado”, dijo, pero se encontró con la respuesta de Mañueco: “Quien ha apostado por el campo ha sido el PP”, quien destacó que se ha reunido con los ganaderos por la EHE, ha presidido el Consejo Agrario y asumido “en primera persona lo que no eran capaces de hacer desde Vox”. “Lo saben bien los agricultores y ganaderos que nos están escuchando. Tenemos una hoja de servicio inmaculada”, presumió el candidato ‘popular’.

Martínez se refirió a la “pelea” de Pollán y Mañueco por el medio rural de “quiénes desde los despachos no han hecho nada por el territorio”, a lo que Pollán respondió que los agricultores “saben lo que han hecho por ellos, que les ponían en las fotos de todos los tractores para recordarlo durante las protestas” cuando se han manifestado por la “vergüenza de Mercosur”, que es el “acta de defunción que han firmado ustedes dos”, les dirigió, para instarles a apoyar un referéndum nacional para conocer la opinión “sobre las bondades que dicen que tiene el acuerdo”, a lo que Mañueco esgrimió que los “urbanitas no tienen que decidir sobre el campo”. “¿Qué broma es esta? ¿Cómo va a defender al campo los aranceles que quiere poner su socio Trump. Nosotros defendemos la igualdad de condiciones, y si hay dificultades, la Junta con el PP está como siempre a su lado”.

Martínez se detuvo en el mapa de transportes, “sin actualizar desde 1979”, y acusó a Mañueco de “estar regalando la nada” con el Buscyl; y sumó las protestas para reivindicar la sanidad pública. “Usted en su burbuja, ensimismado en su sillón”, le trasladó.

Inmigración

Pollán, que cerró este bloque, giró hacia la inmigración para culpar a las políticas de PP y PSOE de la expulsión de 1.700 jóvenes cada año de la Comunidad, el territorio “con más población de entre 30 y 35 años que no pueden vivir aquí”. “Pero claro, lo solucionan con extranjeros, que ya son más que la suma de las ciudades de Segovia, Zamora, Soria y Ávila juntos”, incidió.

Al respecto, Mañueco consideró que “vienen cada vez más personas a nuestra tierra” porque la Formación Profesional “bate récords, atraen las universidades públicas, somos la segunda comunidad, tras Madrid, con mayor capacidad de atracción”.

“Cualquiera que les oiga pensaría que los problemas son cuestión de suerte. Pero son mala gestión”, reflexionó Pollán, quien matizó que los ciudadanos “quieren vivir de su trabajo y que les dejen prosperar en su pueblo, tener una vivienda y vivir de sus explotaciones”. “Hoy, esto es misión imposible. Por eso hace falta querer y ambición”, concluyó el bloque el candidato de Vox.