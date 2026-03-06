Vitartis crea un premio para reconocer a los protagonistas de la agroalimentación

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación de la Industria Alimentaria de CyL ha instituido el «Premio Vitartis», de periodicidad bienal, según anunció ayer el presidente de la Asociación, Santiago Miguel. El objetivo es reconocer públicamente la trayectoria de los grandes protagonistas del sector agroalimentario que «de manera significativa hayan contribuido al desarrollo del sector agroalimentario, fomentando la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, así como el impulso al medio rural». El presidente de Vitartis se mostró convencido de que la institución de este premio es un acto de «justicia con aquellas personas que han contribuido tanto a mejorar la vida de los demás, a través de su actividad en un sector como el agroalimentario, tan implicado en el progreso y la modernización del mundo rural».

El jurado estará compuesto por los miembros del Consejo de Presidentes de Vitartis, una representación de los centros tecnológicos asociados y tres representantes de entidades externas con experiencia y conocimiento del sector. En esta primera edición, además de los cuatro expresidentes de Vitartis y el actual, formarán parte del jurado: la consejera de Agricultural; el presidente del centro tecnológico Cetece; César Herreras, socio en Garrigues; y Javier Martín Clavo, director territorial de Santander. El acuerdo entre Vitartis y Banco Santander busca apoyar a la industria agroalimentaria de CyL como sector económico de carácter estratégico.