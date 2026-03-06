Mañueco: «Hay algo peor que un sanchista y es un sanchista de segunda mano»

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

«Solo hay una cosa peor que ser sanchista; ser sanchista de segunda mano». El candidato popular a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dejó claro en el debate celebrado ayer en TVE que nunca pactaría con Carlos Martínez, candidato del PSOE para poder gobernar.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, pidió un referéndum nacional sobre el Tratado de Mercosur, a lo que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, le reprochó que esta medida permita dejar el campo en manos de los «urbanitas». Mientras, el candidato socialista, Carlos Martínez, acusó al «popular» de inacción ante la despoblación, para lo que preguntó a Mañueco por leyes de ordenación del territorio o de gestión forestal.

Mañueco expuso que la despoblación «es el gran reto» y apuntó que desde hace seis años «viene más gente a la Comunidad de la que se va», 42.000 personas más en la última legislatura. En este punto, consideró que el «campo es vital, es la seña de identidad», con el que el PP, desde la Junta, «siempre está en las buenas y en las malas», mientras, dijo, el PSOE «deja colgados a agricultores y ganaderos cuando necesitan ayuda» y Vox «tuvo la responsabilidad de la Consejería» del ramo «y salieron corriendo» en 2024.

Al respecto, Martínez ironizó con una de las imágenes de campaña de Mañueco, con un tractor: «El campo no se defiende subiéndose a un tractor alquilado, sino con medidas», sostuvo el candidato socialista.

Tras el choque dialéctico entre los candidatos de PP y PSOE, Pollán consideró que ambos «vienen a tirarse los trastos a la cabeza para decir que no tienen responsabilidad en el sector del campo y el medio rural, pero es mentira, porque ambos son parte del problema», algo que justificó en que han pactado en Bruselas «durante años el destrozo del sector, con fanatismo climático y Agenda 2030, que hacen mucho daño al campo». «Parece que con ellos no va esta historia. Lo que pasa en Castilla y León hace daños por las decisiones que toman ellos en Bruselas», especificó.

sanidad

Mañueco defendió que la Comunidad cuenta con los «mejores servicios públicos» de toda España y sacó pecho de la sanidad, pese a la falta de médicos de la que culpó al Gobierno central, a lo que el socialista, Carlos Martínez, le espetó que «salga de su mundo idílico», mientras que Carlos Pollán subrayó la necesidad de reducir el «despilfarro político» con la atención a los «menas». «Miente más que el último minuto de la lavadora, señor Mañueco», le contestó Carlos Martínez, que le pidió que «ya no puede engañar a la gente», porque se limita a «echar la culpa a Sánchez», pero culpó al PP y a la Junta de «no dotar de profesionales a los centros sanitarios», dijo. Martínez trasladó que, en 2007, se cedió en Soria una parcela para construir un centro de salud, pero «actualmente sigue criando grillos», una situación que, según apuntó, se reproduce en Palencia con su hospital, porque la tónica se repite, aclaró, con «más de 20 años de retrasos en las infraestructuras, pero la culpa siempre es de Sánchez», ironizó. En cuanto a vivienda, Mañueco se preguntó dónde están las 183.000 viviendas prometidas por Sánchez y defendió la medida del PP por ampliar de 35 a 40 años la edad de los jóvenes y la creación de la cuenta vivienda ahorro joven para deducción fiscal de hasta 7.500 euros. A ese respecto, Carlos Martínez exigió la importancia de «reconocer el derecho subjetivo de la vivienda».