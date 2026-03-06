Tres detenidos por cometer fraudes bancarios con cheques y pagarés manipulados en varias provincias

Publicado por Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente actuaban como una organización criminal que operaba en diferentes puntos de España cometiendo fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial.

Las detenciones se han producido después de que la UDEF del cuerpo policial comenzara, en 2023, una investigación tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria ante un fraude relacionado con el cobro de un pagaré, que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación permitió detectar un complejo modus operandi, que les hizo sospechar de la posible existencia de una organización criminal detrás de estos hechos. De este modo, pudieron determinar la existencia de un entramado compuesto por, al menos nueve personas, que actuaban de manera coordinada en distintas zonas del territorio nacional, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.

El modus operandi consistía en que los miembros del grupo sustraían correspondencia comercial depositada en buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona.

En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores, de tal forma que una vez que obtenían los documentos, los investigados procedían a manipularlos alterando tanto el importe como el beneficiario del pago.

Para dificultar su identificación llegaron a falsificar, al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias. Esto les permitió abrir más de 120 cuentas corrientes, utilizadas para ingresar los cheques y pagarés previamente manipulados.

Posteriormente retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas, que también eran controladas por miembros de la organización.

Las investigaciones han permitido determinar que el fraude afectó a 11 entidades bancarias, así como a una veintena de pequeños empresarios, estimándose el perjuicio económico en más de 400.000 euros.

Además tras identificar a varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, han detenido a tres personas, de entre 45 y 65 años y nacionalidad española, como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación también ha implicado una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Algete, en Madrid, donde se intervino diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.

Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.