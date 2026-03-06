Zapatero vende que "el PSOE es el partido más leonesista porque es el que más hace por León"

Con el suelo electoral en la provincia leonesa a punto de desplomarse, el PSOE de León sacó este jueves el comodín de José Luis Rodríguez Zapatero para arengar a su electorado ante la cita del 15-M. Mientras fuera arrecian las críticas por su papel como presunto lobista en el caso Plus Ultra, en casa, aunque en un formato más reducido que en sus época dorada, en el pabellón del colegio Luis Vives, su partido enarboló el legado del expresidente para vender el cartel del candidato, Carlos Martínez, como heredero de sus políticas. "El Partido Socialista es el más leonesista porque es el que más hace por León, no el que va predicándolo", apuntó para animar a una movilización de la que, por lo mostrado con su ausencia y la de sus concejales (salvo Jon Ander Fernández y Carmelo Alonso) en el acto, se descuelga el alcalde, José Antonio Diez.

Rodríguez Zapatero: "Sánchez lidera el récord de empleo en España"

El auditorio se entregó a Zapatero desde el momento en el que recalcó que viene "con la convicción de apoyar siempre al PSOE". "Que no me den más leña porque más mítines voy a hacer", ironizó el socialista, quien se mostró "orgulloso del presidente de Gobierno de España que lidera en el defensa de la paz en el mundo". "En España manda el gobierno de España" recalcó con el tono elevado, con los militantes entregados al aplauso, antes de que recordara "cómo se comprometió la seguridad cuando el Gobierno de Aznar apoyó la guerra de Irak".

Rodríguez Zapatero aceleró con su "orgullo por el Gobierno de Sánchez que lidera el récord mayor de empleo en la historia de España, el número más elevado de mujeres trabajando en España, la mejora de los salarios más humildes, el combate contra la precariedad laboral". Desde esa altura bajó la vista hacia Carlos Martínez, por quien siente "debilidad porque tiene una personalidad que le distingue". "Ha sido un magnífico alcalde de Soria, con ideas, y será un magnífico presidente de la Junta", vaticinó para entrega de los asistentes, que redoblaron el aplauso cuando citó que "Mañueco y el PP no pueden decir que han hecho nada", además de que "les sobra ansiedad y les falta inteligencia". "Están todo el día detrás de Vox y contra Sánchez", resolvió.

El mitin llegó al culmen cuando el expresidente reseñó dejó caer que "aquí se habla mucho de leonesismo". "Con humildad voy a decir una cosa, que no he dicho nunca. De la historia democrática el mayor leonesista ha sido Zapatero porque es el que más ha hecho por León", gritó, antes de enumerar entre sus logros "el Incibe, el aeropuerto, el centro de mayores, el Emperador, la Ciuden, la ata velocidad y tantas y tantas inversiones". "Fueron 3.000 millones. El teatro de La Bañeza en el que da el mitin Feijóo este viernes también lo reformé yo", remató.

Tuvo todavía Rodríguez Zapatero otra concesión para la galería. "Vamos a ganar en las urnas. Estoy convencido de que este partido cuando quiere lo consigue, cuando lo siente lo logra. El viernes todo en Valladolid a apoyar a Pedro Sánchez", cerró.

Carlos Martínez: "Enfrente tenemos el regreso al pasado y el inmovilismo de Vox"

Martínez había calentdo el mitin con referencias al ataque a Irán, el recuerdo de Zapatero con la vuelta de las tropas de Irak y la apelación al "no a la guerra". El arranque le sirvió para envararse en que "el proyecto para Castilla y León debe pivotar sobre tres principios: personas, planeta y democracia", además de "dos ejes transversales: la lucha feminista y la consecución de la paz".

El candidato autonómico insistió en que "las personas son la esencia del cambio". "Enfrente tenemos un regreso al pasado en blanco y negro que representa Vox porque sus abuelos vivían mejor, serían los suyos, o más centrismo de Mañueco, con esa falta de ritmo e ese inmovilismo en la aplicación de políticas públicas", criticó Martínez, quien hizo referencias a la "gestión de la sanidad que dentro de su burbuja olvida las necesidades de la ciudadanía".

El líder socialista defendió que la comunidad necesita "unas políticas que entiendan el territorio, con dos regiones, sí, pero con 2.248 municipios que necesitan una planificación estructurada", en la que haya una "descentralización administrativa, que significa la vertebración del territorio". En esa línea, Martínez apuntó que su candidatura busca que "no sea una obligación de nuestros jóvenes tener que salir del territorio y que sea efectivo ese derecho a volver de nuestros amigos que e tuvieron que ir".

Con el humo de los incendios de verano aún en el ambiente, Martínez prometió un operativo de atención de incendios forestales durante todo el año. "El resultado electoral va a ser complejo", auguró el candidato del PSOE, quien avisó de que "habrá que sentarse a negociar y hacer concesiones con una aritmética electoral endiablada", pero que promoverán este acuerdo para el cuidado de los montes. "Somos la esperanza para esta comunidad y tenemos que contagiarla a la ciudadanía", señaló el cabeza de cartel, quien vaticinó que "en 10 días" asumirán "las riendas" de la Junta que no tienen desde 1987 y promoverán, entre otras "una ley de despoblación y una ley de ordenación del territorio".

Cendón: "Somos la única alternativa para cambiar las cosas"

Javier Alfonso Cendón se había lanzado con un discurso en el que alabó lo que "Zapatero, una persona sin tacha, hizo por esta provincia" y vaticinó que, con la candidatura de Martínez, "huele a sorpresa, a cambio, a ilusión y a esperanza". "Somos la única alternativa para cambiar las cosas", incidió el secretario provincial, quien cargó contra "el balance de Mañueco de cero absoluto en la gestión". "Se nos ha quemado media provincia esta verano y tuvimos que asistir a cómo Suárez-Quiñones, el gran tapado de esta campaña, dijo que el operativo durante todo el año era un despilfarro", lanzó.

Rubio: "Votar al PP es votar a Quiñones"

El ambiente lo había encendido antes Nuria Rubio. "Yo pertenezco a la generación de Zapatero", subrayó para ganarse el aplauso del aforo, con apenas 750 sillas ocupadas y un centenar de personas de pie, pero sin llenar el pabellón del colegio Luis Vives. En ese ambiente, la cabeza de lista por la provincia insistió en que asumirán "todas las competencias de educación" y cargó contra las declaraciones de Mañueco, que en el debate defendió que "el hospital del Bierzo está perfecto". "Ni un solo voto del Bierzo para el PP", propuso, antes de citar los "cientos de kilómetros" que tienen que hacer los pacientes para los "tratamientos oncológicos".

Rubio remarcó que Martínez es "un líder que le ha dado la vuelta a Soria". "Yo quiero eso para mi provincia", porfió, antes de advertir de que "votar al PP en León es votar a Quiñones". "León no se merece a semejante personaje al frente de ninguna institución", remató.