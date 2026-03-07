Mañueco anuncia el Bono RecuperaT para autónomos

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó ayer el denominado «kit para los autónomos», un bloque de medidas para facilitar su actividad que incluye la creación del Bono RecuperaT, destinado a financiar hasta tres meses de cotización a la Seguridad Social en el caso de que tengan una baja médica. Su objetivo, dijo, es «amortiguar» la preocupación que les genere su negocio cuando sufran un problema de salud.

En la octava jornada de la campaña, Mañueco lanzó desde Segovia una nueva batería de medida dirigidas a los autónomos y emprendedores. Lo hizo acompañado del expresidente del gobierno Mariano Rajoy y 120 mujeres que forman parte de la Asociación de Directivas y Empresarias.