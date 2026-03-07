Muere una joven de 20 años y tres personas heridas al chocar un turismo contra un muro en Segovia

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Una mujer de 20 años ha fallecido y tres personas han resultado heridas al chocar un turismo contra un muro en Nava de la Asunción (Segovia), según han informado este sábado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Fue a las 5:35 horas cuando una llamada alertó al 112 del impacto del coche y de que varias personas habían resultado lesionadas, una de ellas atrapada en e interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y, por proximidad, a los bomberos de la Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de la zona y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer de 20 años y atendió a otras tres personas, una mujer de 18 años que fue trasladada en UVI móvil, otra de 21 que fue conducida en ambulancia de soporte vital básico con el personal médico de primaria y un hombre de 30 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico con enfermera de la UVI móvil.

Todos los heridos fueron conducidos al Complejo Asistencial de Segovia.