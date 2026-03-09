Mañueco apela a la movilización del voto útil para el PP el 15-M

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apeló ayer a la movilización del voto y al voto útil para el Partido Popular.

En un acto de su partido en Burgos con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Fernández Mañueco ha afirmado que «cada voto que no vaya al PP es un voto a la izquierda, es un escaño más para los intereses de Pedro Sánchez, que quiere frenar el futuro de Castilla y León».

Adeemás, Mañueco reafirmó su compromiso «irrenunciable» con la igualdad y apuesta por la incorporación de la mujer a la ciencia y el campo. El candidato popular reivindicó la «valía» de sus compañeras y carga contra el modelo de la ministra Ana Redondo por sus «chapuzas» con las «pulseras.