Abascal ensalza a Isabel la Católica, la «mujer más grande» de la historia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ensalzó con motivo del 8 de marzo a Isabel la Católica como la «mujer más grande de la historia de España y del mundo», ya que «construyó un nuevo mundo» tras hacer la «mayor aportación universal a la hermandad de todos los hombres», resaltó para, al mismo tiempo, dejar claro que «no hay una jornada específica de las mujeres», porque lo «son todos los días», aclaró.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, defendió que el «único punto seguro» es el verde en contraposición de los puntos violetas contra la violencia de género, al asegurar, con motivo del 8 de marzo, que su formación es aquella que «devolverá a las mujeres la tranquilidad de circular por las calles sin importar la hora», remarcó.

