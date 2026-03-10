Agricultores alertan de subida del 40% del gasóleo agrícola en una semana y avisan del impacto en la cesta de la compra

Archivo - Un agricultor en su tractor en imagen de archivo.JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La organización agraria Unión de Agricultores y Ganaderos ha alertado de una subida de hasta el 40% en el precio del gasóleo agrícola en apenas una semana, al situarse actualmente el litro por encima de los 1,45 euros, lo que podría provocar un aumento de los costes de producción en el campo y acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

En declaraciones a Europa Press, desde la organización han señalado que el precio del combustible agrario se está incrementando de forma "desorbitada" en los últimos días, con valores que actualmente se sitúan en una horquilla de entre 1,35 y 1,55 euros por litro, según los sondeos que está realizando el sector.

La organización ha explicado que hace apenas una semana los precios se movían en torno al euro por litro, con variaciones según zonas de entre 0,85 y 1,15 euros, registrándose los valores más altos en áreas con mayor actividad agrícola, como el Bajo Guadalquivir.

Con los datos recabados hasta el momento, y a falta de un estudio definitivo, el sector calcula que el precio del combustible agrícola ha experimentado incrementos cercanos al 40% respecto a la semana pasada.

Desde la Unión de Agricultores han advertido además de que la subida podría continuar en los próximos días debido a la volatilidad del mercado energético.

Según han señalado, el encarecimiento del combustible tendrá un impacto directo en los costes asociados a la actividad agraria, lo que afectará a numerosas labores del campo, desde el uso de maquinaria hasta el transporte de productos.

"Esto va a provocar una subida muy importantes de los costes asociados a la práctica agraria", han indicado desde la organización.

Así, han advertido de que el incremento de los costes de producción terminará repercutiendo en el consumidor.

"Todo ello repercutirá igualmente, y en última instancia, en la cesta de la compra", han señalado.

En este sentido, han defendido que la situación no afecta únicamente al sector agrario, sino que se trata de un problema que puede tener consecuencias en el conjunto de la cadena alimentaria.

Por ello, han reclamado a las administraciones que adopten medidas para hacer frente al aumento de costes. "Entendemos que este es un problema no solo del sector y al que las administraciones deben atender lo antes posible", han apuntado.

Además, desde Unión de Agricultores y Ganaderos han puesto en duda que la subida del combustible responda únicamente a factores reales de mercado, ya que consideran que no ha transcurrido tiempo suficiente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo como para que el nuevo producto llegue ya con precios más elevados.

En este sentido, han apuntado a posibles prácticas especulativas con el combustible almacenado actualmente. "La realidad es una subida indiscriminada y, a día de hoy, sin razón alguna", han señalado.

Según ha explicado, el sector está acostumbrado a que en contextos de conflicto internacional los precios suban de forma inmediata mientras que su normalización tarda mucho más en producirse.

"Ante situaciones de conflicto el precio se dispara inmediatamente y la vuelta a la normalidad tarda demasiado en llegar", han advertido.