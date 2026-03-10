Las exmonjas de Belorado harán una última misa y una ceremonia privada antes del desalojo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las exmonjas de Belorado celebrarán una última misa y una ceremonia privada antes de abandonar el convento burgalés, del que llevan un par de días sacando sus pertenencias para dejarlo libre antes de que este jueves se cumpla el plazo límite dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) para su desalojo voluntario.

La intención de las exreligiosas, que buscarán realojo en el monasterio de Orduña (Bizkaia) y en casa de sus familiares, es celebrar una última misa en la iglesia del monasterio de Santa Clara de Belorado este martes por la noche, ha explicado a los periodistas su portavoz, Francisco Canals.

Además, como "cierre simbólico" de su etapa en el cenobio burgalés organizarán una pequeña ceremonia privada y de carácter íntimo, ha indicado, en el que la exabadesa sor Isabel (Laura García de Viedma) en nombre de las otras seis exmonjas "apagará una vela que simbolizará el fin de la etapa del monasterio".

Canals ha insistido en que la salida definitiva de las exmonjas -estos días han estado en el monasterio entre dos y tres de ellas para realizar la mudanza pero el resto ya se han marchado- se producirá de manera "secreta y reservada", huyendo de cualquier foco mediático.

Ordenando 3.500 metros cuadrados "a contrarreloj"

Las exmonjas anunciaron este lunes, a través de su portavoz, que estaban preparándose para abandonar el monasterio sin esperar a que el jueves la comisión judicial se persone en el cenobio a las 9:30 para hacer efectiva la orden de desahucio, tras la sentencia del pasado julio que ordenó su desalojo.

Con varios vídeos y fotografías compartidos, Francisco Canals ha explicado que las exreligiosas están trasladando sus pertenencias con un camión alquilado para la mudanza, además de limpiando y ordenando el monasterio "a contrarreloj": 3.500 metros cuadrados de inmueble con 30 habitaciones.

Canals ha compartido también un vídeo de la exabadesa en el que Laura García de Viedma califica de "acoso y derribo" la situación que están viviendo desde que el 13 de mayo de 2024 anunciaran su salida de la Iglesia católica, lo que desembocó en su excomunión el 22 de junio de ese año por un delito de cisma.

Admite también que no quiere "ni oír hablar de cárcel" en relación a los procesos penales pendientes en el juzgado de Briviesca, con investigaciones abiertas por la venta de oro y de obras de arte del convento, y confía en que "España no permitiría" que unas monjas acabaran en la cárcel.