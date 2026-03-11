El PSOE de León paralizará la planta de biomasa de Puente Castro si gobierna en la Junta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la Asociación de Vecinos de La Lastra. Durante el encuentro, en el que han participado la cabeza de lista, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, además de Benjamín Fernández, los socialistas han ratificado su compromiso de blindar el bienestar del barrio frente a proyectos energéticos "especulativos". También han anunciado que, si gobiernan la Junta de Castilla y León, paralizarán la planta de biomasa de Puente Castro.

Nuria Rubio ha sido tajante al anunciar que el futuro Gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin “a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, y puesto que no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”. "Lo decimos alto y claro: nuestra salud y nuestro barrio no están en venta. Con el PSOE en la Junta, vamos a paralizar esta planta, que solo responde a intereses económicos de unos pocos y carecen de una ordenación del territorio coherente", ha subrayado Rubio.

“El PSOE defiende que las plantas de biomasa contribuyen a la vertebración del territorio y a combatir la despoblación rural al generar empleo y valor económico en zonas rurales, pero está claro que falta una regulación autonómica para impedir que se sitúen cerca de los núcleos urbanos, donde el espacio natural esté protegido y haya también patrimonio cultural”, ha añadido Nuria Rubio, quien propone que se hagan “plantas más pequeñas para gestionar residuos”.

Según ha explicado la candidata del PSOE a las Cortes, “el despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea”

Desde el PSOE denuncian que estos proyectos se están ejecutando "de espaldas a la ciudadanía", invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta, SOMACYL, calificándola como una "herramienta opaca" utilizada por el Partido Popular para eludir el control vecinal, al tiempo que ha exigido a Mañueco y Quiñones que aclaren "qué intereses oscuros defienden" al permitir proyectos que asfixian a los vecinos y vecinas.

Los candidatos socialistas han detallado las líneas maestras de su programa para proteger el territorio frente a la "especulación energética": “Ordenación del territorio coherente, y para ello establecer criterios claros para que ninguna macroplanta vuelva a invadir la convivencia de barrios y pueblos; y transparencia absoluta, por lo vamos a reformar el funcionamiento de entes públicos para que dejen de ser un atajo que ignore el bienestar de los vecinos.

Finalmente, tanto Rubio como Cendón han hecho un llamamiento a la movilización de cara a la cita electoral: "Este 15 de marzo, para frenar la especulación y recuperar la dignidad de nuestra tierra, el voto debe concentrarse en el PSOE. Es la única garantía de un cambio real que ponga a los leoneses en el centro de la política".