Vox centra su campaña en León en cargar contra el Gobierno de Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, visitó este jueves León en el marco de la campaña autonómica para criticar «el fuerte incremento del precio de los combustibles» y culpar «al Gobierno de Pedro Sánchez de agravar la situación económica de las familias españolas». La dirigente avanzó «una iniciativa en el Congreso para aliviar la carga económica sobre las familias españolas, que incluye la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos y el fin de la doble imposición fiscal en el precio final de los combustibles».

Millán incidió en que «los españoles están sufriendo cada día el aumento de los bienes de primera necesidad, mientras el Gobierno se dedica a hacer caja con ese sufrimiento». «Recaudan más que nunca, pero ese dinero no vuelve al bienestar de los ciudadanos, sino que se destina a mantener sus políticas sectarias y su red de chiringuitos», afirmó la portavoz parlamentaria de Vox, quien también criticó «la política energética del Ejecutivo» por «la aplicación de las políticas verdes derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, que están debilitando la soberanía energética de España». En este sentido, lamentó «el cierre de infraestructuras energéticas como la central térmica de Compostilla».

La portavoz en el Congreso cargó contra la política exterior del Gobierno, dado que «cada decisión internacional del Ejecutivo se toma en clave interna para contentar a sus socios de la extrema izquierda y mantenerse en el poder». «Sánchez ha decidido romper las alianzas naturales de España con los países de Occidente mientras establece vínculos con narcodictaduras y con terroristas de Hamás», señaló.